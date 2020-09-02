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среда, 02 сентября 2020 14:38

Какие автомобили самые популярные в Европе - статистика

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Какие автомобили самые популярные в Европе - статистика
ТОП-5 самых популярных автомобилей Европы Фото: Експрес

Определили самые популярные автомобили в Европе. 5 самых распространенных моделей на этой неделе опубликовало агентство JATO Dynamics, которое занимается исследованием автомобильного рынка в глобальных масштабах.

В течение этого месяца реализовали 1 млн 278 521 тыс новых машин. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге JATO Dynamics оказалось пять моделей машин.

Первое место в списке занимает Volkswagen Golf, который купили 31 169 человек. Это на 3% меньше аналогичного показателя годичной давности.
На втором месте - Renault Clio. В июле этот автомобиль купили 25 054 раз. Первую тройку замыкает Skoda Octavia, которую облюбовали 22569 покупателей, а продажи в целом выросли на 18%.

Кроме того, в первую пятерку самых популярных моделей авто в Европе вошли также Peugeot 208 и Renault Captur. Продажи этих автомобилей в июле составили 20520 (+ 19%) и 20 361 (+ 39%) соответственно.

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В Украине лидером продаж за первое полугодие стал автомобиль KIA Sportage - его выбрали 2642 покупателя.

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