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четверг, 02 января 2020 14:16

Какие автомобили покупали украинцы в 2019 году

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Какие автомобили покупали украинцы в 2019 году
Машиной, которую больше всего покупали в 2019 году стала KIA Sportage. Фото: avtocentr.com.ua

В 2019 году в Украине покупали на 8% больше легковых автомобилей, чем в 2018-м.

В общем купили до 88,5 тыс. единиц, а в декабре произошел рекордный рост рынка, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк.

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Первое место по итогам 2019 года заняла Renault с показателем 14603 шт. На втором месте Toyota с показателем 12570 шт., а на третьем - KIA с показателем 7586 шт. Машиной, которую больше всего покупали в 2019 году стала KIA Sportage, которую выбрали 6027 покупателей.

С начала 2019 года в Украину импортировали легковых автомобилей на сумму $3,289 млрд. Больше всего машин в Украину завезли из Германии - на $632 млн. Второе место занимает Япония - более $527 млн. Замыкает тройку лидеров Америка, с которой ввезено машин на сумму $455 млн.

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