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среда, 25 августа 2021 10:23

Как выгодно совершить покупку авто из-за рубежа в 2021 году?

На отечественных дорогах стремительно растет число импортируемых автомобилей с пробегом. Внутренний вторичный авторынок переживает не лучшее время. Тогда как тысячи авто из-за рубежа каждый день получают украинскую регистрацию. При этом большинство автолюбителей пока предпочитают подержанные автомобили из США.

Высокий спрос породил немало предложений по покупке иностранных авто, но одним из лидеров рынка стала компания "Vezem Auto"

  Доставка авто к дому клиента за 30-45 дней
Доставка авто к дому клиента за 30-45 дней

Ежемесячно более 1000 клиентов "везем" пользуются услугой "авто под ключ" и покупают машины из Америки и Европы. Ажиотаж объясняется просто: "Vezem Auto" предлагает полный спектр услуг по подбору, покупке, доставке, страхованию и ремонта автомобилей.

Транспортировка через океан, оперативное растаможивание, доставка по указанному адресу ― все полностью ложится на плечи компании. Все процессы происходят в строгом соответствии с определенным клиентом бюджета.

Также весомым аргументом в пользу покупки авто "под ключ" является экономия до 40% по сравнению с аналогами на украинском рынке. Страховые аукционы США насчитывают множество авто как без дефектов, так и с минимальными повреждениями. Во втором случае цена лота ниже, что приятно отражается на стоимости. Однако для потенциального покупателя актуальным становится вопрос ремонта по прибытии авто в Украине.

Для его решения компания "Vezem Auto" запустила единый комплекс автомобильных услуг ― "Vezem Auto Hub", что находится в Киеве.

  Подбор авто по всей Европе и США
Подбор авто по всей Европе и США

В рамках "хаба" успешно работает команда из 200 профессионалов, больше всех СТО в Украине, прокат автомобилей, кредитование и страхование, отдел запчастей и авто в лизинг.

Клиентов ожидают менеджеры, которые помогают сформировать пожелания относительно авто. Также команда "хаба" уже на этапе подбора позаботится о предстоящем ремонте автомобиля, а отдел запчастей при необходимости найдет оригинальные компоненты.

Всего для клиентов доступна еще ряд преимуществ:

• Подбор авто по всей Европе и США;

• Доставка авто к дому клиента за 30-45 дней

• Растаможка авто за 1 день.

В "везем" "собственная брокерская компания, позволяет обходить очереди;

• Прозрачная система страхования.

От любых рисков авто можно застраховать сразу после выигрыша на аукционе;

• Выгодные условия сотрудничества для оптовых партнеров;

• Скидки постоянным и новым клиентам.

  Vezem Auto Hub сервис покупки авто из-за рубежа
Vezem Auto Hub сервис покупки авто из-за рубежа

Таким образом "Vezem Auto Hub" стал универсальным сервисом, превратил покупку авто из-за рубежа в удобную, быструю и выгодную сделку.

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Дата
25
августа

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