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Как сэкономить на КАСКО - 4 хороших способа на примере Renault Logan

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Многие автовладельцы отказываются от покупки КАСКО, объясняя это высокой стоимостью страховки. Однако существует немало способов снизить стоимость защиты для авто.

Мы пообщались со специалистами страховой компании "ПЗУ Украина" и предлагаем 4 способа сэкономить на КАСКО и не потерять качество защиты. В качестве примера страхования берём популярный в Украине седан Renault Logan 2021 года ориентировочной стоимостью 318 тыс. грн с пробегом около 10 тыс. км.

1. Покупайте КАСКО в рассрочку

Такой способ не уменьшает общую стоимость страховки, однако позволяет существенно сократить первоочередные расходы. К примеру, в "ПЗУ Украина" цену можно разбить на 4 платежа. Если покупать полное КАСКО в рассрочку на Renault Logan 2021 года, то в месяц это будет обходиться не более 3,6 тыс. грн.

2. Регулируйте размер франшизы

Франшиза – это часть убытка, которую берет на себя сам страхователь (владелец машины). Чем она больше, тем дешевле полис. Самые дорогие страховки с франшизой 0%. В таком случае владельцу не нужно ничего возмещать за малейший ущерб.

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КАСКО на Renault Logan 2021 с франшизой 0% будет стоить около 13 600 грн. Если же выбрать франшизу 2%, стоимость страховки уменьшится примерно до 9 тыс. грн. Такой вариант приемлем для опытных автовладельцев, редко попадающих в мелкие аварии.

3. Оформите договор по первому страховому случаю

Такой договор предусматривает возмещение только одного страхового случая. Он подходит для автомобилистов, которые редко ездят или не привыкли заявлять в страховую компанию о мелких убытках – царапинах бампера, сколах краски от дорожных камешков, поврежденной краске от веток. Такое КАСКО на Renault Logan 2021 года с франшизой 0% в "ПЗУ Украина" будет стоить ориентировочно 8100 гривен.

4. Исключите некоторые риски

Такой вариант может предусматривать возмещение рисков с франшизой 0% только по некоторым категориям. Например, "ДТП+угон", или только ДТП, или "только угон" и т.д. Таким образом, на страховке КАСКО для Renault Logan 2021 года можно сэкономить более двух тысяч гривен.

 

Подобный вариант приемлем для тех автовладельцев, которые уверены, что не пострадают от, например, стихии, хулиганов и т.д. Обычно подобное КАСКО выбирают опытные водители, четко понимающие наибольшие риски для своего авто.

Специалисты советуют страховать автомобили в компаниях, которые не один десяток лет работают на этом рынке и имеют хорошую репутацию. Одной из таких является "ПЗУ Украина". Она занимается страхованием в нашей стране почти 30 лет. История материнской компании PZU SA насчитывает более чем 200-летний опыт.

Переходите на сайт "ПЗУ Украина" – покупайте КАСКО и автогражданку у надежной компании.

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