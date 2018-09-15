Как разбивается любимый автомобиль киевлян

С начала 2018 года украинцы купили 60 тыс. новых автомобилей. Больше всего легковушек купили в Киеве - треть от всех продаж.
Любимый автомобиль столичных жителей чешского производства SKODA - Octavia. Купили 771 машину.
Octavia выпускают с 1996 года. В том же году его официально показали на автосалоне в Париже. Сейчас производитель выпускает третье поколение модели. Самая дешевая SKODA Octavia на украинском рынке стоит больше 488 тыс. грн.
Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов SKODA Octavia.
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За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%.
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