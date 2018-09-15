Как разбивается любимый автомобиль киевлян

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 2817
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2772
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5229
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1395
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1404
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1629
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1242
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1287
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
16
14
12
6
20
&quot;Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн&quot; - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Honda презентовала мощный кроссовер CR-V
Honda презентовала мощный кроссовер CR-V
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
Видео
Все видео
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
Audi представила три новых e-tron
Audi представила три новых e-tron
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 459
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5274
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9657
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 513
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
воскресенье, 07 октября 2018 07:25

Как разбивается любимый автомобиль киевлян

  Комментировать

С начала 2018 года украинцы купили 60 тыс. новых автомобилей. Больше всего легковушек купили в Киеве - треть от всех продаж.

Любимый автомобиль столичных жителей чешского производства SKODA - Octavia. Купили 771 машину.

Автор: CarDiagram
  Octavia выпускают с 1996 года с типом кузова седан или лифтбек
Octavia выпускают с 1996 года с типом кузова седан или лифтбек

Octavia выпускают с 1996 года. В том же году его официально показали на автосалоне в Париже. Сейчас производитель выпускает третье поколение модели. Самая дешевая SKODA Octavia на украинском рынке стоит больше 488 тыс. грн.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов SKODA Octavia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%.

Автор: gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус Просмотров: 5247
Гройсман сказал, когда заработает автофиксация превышение скорости
Гройсман сказал, когда заработает автофиксация превышение скорости Просмотров: 1395
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже Просмотров: 1125
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили Просмотров: 1800
Сейчас вы читаете новость «Как разбивается любимый автомобиль киевлян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 49717
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36
 Просмотров: 39970
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 15186
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 12224
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
14
 Просмотров: 7606
Авто
Где в Украине лучше всего ремонтируют дороги
Где в Украине лучше всего ремонтируют дороги Просмотров: 954
Пойдут десятки миллионов гривен - эксперт прокомментировал разрешение на фотофиксацию
Пойдут десятки миллионов гривен - эксперт прокомментировал разрешение на фотофиксацию Просмотров: 504
Украина предоставили доступ к базе данных евроблях
Украина предоставили доступ к базе данных евроблях Просмотров: 495
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
16
 Просмотров: 4869
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
14
 Просмотров: 5247
Больше всего комментируют
17
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Заявили о возможности войны на Балканах
5
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
5
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
4
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
Голосов: 9918
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua