Как разбивается любимый автомобиль киевлян

С начала 2018 года украинцы купили 60 тыс. новых автомобилей. Больше всего легковушек купили в Киеве - треть от всех продаж.

Любимый автомобиль столичных жителей чешского производства SKODA - Octavia. Купили 771 машину.

Автор: CarDiagram Octavia выпускают с 1996 года с типом кузова седан или лифтбек

Octavia выпускают с 1996 года. В том же году его официально показали на автосалоне в Париже. Сейчас производитель выпускает третье поколение модели. Самая дешевая SKODA Octavia на украинском рынке стоит больше 488 тыс. грн.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов SKODA Octavia.

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За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%.