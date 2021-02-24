Запас хода электромобилей в холода уменьшается. Электролит густеет и электрохимические процессы в батарее протекают медленнее. Плохая проводимость электролита увеличивает внутреннее сопротивление батареи, которая выдает гораздо меньше энергии на выходе. Но хорошие батареи могут работать и при температуре -50 ° C.

Автор: Владимир Мукан Как продлить запас хода электромобиля в морозы

"Украина, как и остальной мир, движется в сторону экологических технологий. Парк электромобилей в Украине превышает 55 тысяч единиц и рынок еще далек от насыщения, - рассказывает Алексей Белашов, исполнительный директор "Джако УКРАИНА". - С "экзотики выходного дня" электрокар превращается в "ежедневного спутника". Сегодня покупатели электромобилей уже выбирают их как практических и надежных помощников. Поэтому на первый план вместе с выгодной ценой выходят потребности в качественном и быстром обслуживании, которые в полной мере может обеспечить только официальный представитель бренда в Украине".

Автор: Владимир Мукан Как продлить запас хода электромобиля в морозы

Электромобиль сильно зависит от работы аккумулятора, который тратит много энергии, чтобы справиться с погодными условиями. Больше нагрузка - меньший запас хода. Нужно постоянно поддерживать температурный баланс аккумулятора. Для этого используют охладители и подогреватели батарей. К примеру, электрокар JAC iEV7S является одним из самых доступных электрических кроссоверов в Украине с запасом хода в 300 км. Мощность электродвигателя составляет 85 киловатт, примерно 115 лошадиных сил. Питается JAC от литиевой аккумуляторной батареи Samsung, которая оснащена жидкостным охлаждением и подогревом, ее вместимость - 40 кВт / час. На батарею гарантия на 8 лет или 150 тыс. км пробега. За это время деградация должно быть не более 80%.

При торможении срабатывает система рекуперации - это когда аккумулятор подзаряжает батарею от замедления. Она работает при снижении скорости на 70-90 км/ч. Усилить рекуперацию и экономить заряд можно в режиме эко.

Автор: Владимир Мукан Как продлить запас хода электромобиля в морозы

При температуре -10 ° C в стиле активного вождения проходит 160-170 километров, используя подогрев сидений и печь. Если включить экономичный режим, двигаться с минимальными ускорениями и умеренной работой печки, можно растянуть запас хода при минусовой температуре еще на 25-35 километров.

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Специалисты компании JAC дают следующие рекомендации для долгого пробега электромобиля в холода:

Технический осмотр перед морозами

Особое внимание следует уделить состоянию колес. Из-за плохого протектора увеличиваются усилия тормозной системы, потребляющей больше энергии. Если в шинах недостаточное давление, это приводит к утяжелению автомобиля и при движении тоже будет тратиться больше энергии.

Автор: Владимир Мукан Как продлить запас хода электромобиля в морозы

Правильный выбор места хранения автомобиля

Электрокар должен стоять в отапливаемом гараже, где поддерживается стабильная температура. Если в помещении тепло, то АКБ разряжается не так быстро. Для зарядки авто в гараже нужно меньше времени, что позволит снизить расходы на электроэнергию.

Автор: Владимир Мукан Как продлить запас хода электромобиля в морозы

Движение на низких скоростях

Если в функционал вашего электрокара добавлены энергосберегающие режимы, то лучше использовать их чаще.

Функция рекуперации энергии для экономии

Фрикционные тормоза тратят энергию. Зимой рекомендуется использовать рекуперативное торможение. Автомобиль будет замедлять свой ход без использования тормозов. Многие владельцы электрокаров отмечают, что рекуперативное торможение позволяет сохранить до 10-15% заряда АКБ.

Регулярная подзарядка

Зимой аккумулятор не только быстрее разряжается, но и медленнее восстанавливает заряд. На полную зарядку АКБ в условиях низких температур потратят больше времени, чем летом. Владельцам электрокаров необходимо использовать любую возможность и подключать машину к сети даже в том случае, если заряда в ней хватает.

С 2018 года на заводах компании JAC используют немецкие стандарты Volkswagen и устанавливают на машины аккумуляторы и некоторые комплектующие из Южной Кореи.