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среда, 01 августа 2018 17:30

"Как он смеет" - как рекламируют самые выносливые автомобили

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Часто, выбирая автомобиль, покупатели обращают внимание на его внешний вид. Кому-то больше нравятся машины с агрессивным спортивным дизайном, а кому-то - маленькие легковушки, которыми удобно маневрировать на загруженных городских улицах.

Когда же авто покупают для загородных дорог, где далеко не везде есть асфальт, целесообразно обращать внимание на его технические характеристики. В таком случае покупатели чаще всего останавливают свой выбор на больших внедорожниках и пикапах. Такие машины трудно назвать красивыми: высокие, большие, длинные и невыразительные.

Автор: fermoy.nissan.ie
  Nissan Navara выпускают с с 1997 года
Nissan Navara выпускают с с 1997 года

Gazeta.ua покажет, как рекламируют некрасивые, но очень выносливые автомобили.

Cadillac Escalade

Chevrolet Silverado

Nissan Navara

Toyota Land Cruiser

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Mitsubishi L200

Немецкий производитель автомобилей Audi презентировал обновленный кроссовер Q3. Второе поколение модели имеет более спортивный и агрессивный дизайн. Спереди появились широкие воздухозаборники, массивная решетка радиатора и большие фары.

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