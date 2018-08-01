"Как он смеет" - как рекламируют самые выносливые автомобили

Часто, выбирая автомобиль, покупатели обращают внимание на его внешний вид. Кому-то больше нравятся машины с агрессивным спортивным дизайном, а кому-то - маленькие легковушки, которыми удобно маневрировать на загруженных городских улицах.

Когда же авто покупают для загородных дорог, где далеко не везде есть асфальт, целесообразно обращать внимание на его технические характеристики. В таком случае покупатели чаще всего останавливают свой выбор на больших внедорожниках и пикапах. Такие машины трудно назвать красивыми: высокие, большие, длинные и невыразительные.

Автор: fermoy.nissan.ie Nissan Navara выпускают с с 1997 года

Gazeta.ua покажет, как рекламируют некрасивые, но очень выносливые автомобили.

Cadillac Escalade

Chevrolet Silverado

Nissan Navara

Toyota Land Cruiser

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Немецкий производитель автомобилей Audi презентировал обновленный кроссовер Q3. Второе поколение модели имеет более спортивный и агрессивный дизайн. Спереди появились широкие воздухозаборники, массивная решетка радиатора и большие фары.