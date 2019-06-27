Как изменились цены на топливо на украинских АЗС

Цены на топливо остаются достаточно стабильными. ФОТО: Волжская Коммуна

Средние цены на бензин на украинских АЗС остались неизменными, а вот дизельное топливо и автогаз подешевели.

Литр бензина категории А-95 27 июня утром стоит в среднем 29,49 грн. На некоторых заправках цена отличается от 26,99 грн до 31,99 грн, передает ТСН.

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Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,99 грн. Цены на АЗС отличаются от 24,99 грн до 30,99 грн.

Автогаз стоит в среднем 13,02 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,25 грн, максимальная - 13,79 грн.

Самое дорогое дизтопливо и автогаз продают в Львовской области. Бензин - в Ивано-Франковской.