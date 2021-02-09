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вторник, 09 февраля 2021 18:29

Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
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Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Фото: motor1.com
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series

Производство обновленного седана BMW 7 Series планируют начать в июле 2022 года. Автомобиль следующего поколения будет иметь несколько функций от Rolls-Royce.

Седан оснастят фальшрадиаторной решеткой с подсветкой Iconic Glow и полностью автоматическими дверями, сообщает сайт Car.ru.

7 Series с индексом G70 в стандартном исполнении получит пневматическую подвеску, двери со специальными доводчиками, премиальную аудиосистему B&W и новые фары. Также автомобиль будет иметь искусственный интеллект и новый пакет помощи автомобилисту, который называется "Помощник на автомагистрали".

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Кроме того, специалисты заявили, что кресла модификации будут удобные и комфортные. Опционально транспортное средство получило звездное оформления крыши типа Sky Lounge.

Обновленную 7 Series планируют презентовать в конце 2021 года.

Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Маску, инвестировала почти $1,5 млрд в биткоины. Компания планирует принимать криптовалюту за свои автомобили.

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