Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

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10 декабря 1915 в США выпустили первый в мире миллионный автомобиль. Им стал Ford Model T. Он стал первым в истории массовым легковым автомобилем.

Владелец компании Генри Форд долго шел к этому. Он создал машину максимально простой и дешевой конструкции, затем придумал первый на Земле автомобильный ковеер, который позволял экономить силы работников и средства для выпуска машин.

"Это была революция не только для автомобильной отрасли, но и для цивилизации в целом, - говорит автомобильный эксперт Николай Руденко. - Генри Форд сделал то, чего до него никто раньше не делал. Он и его осточення с инженеров поделили все процессы выпуска деталей машины и составления ее на разные блоки. Затем пересмотрели строение этих деталей, внесли коррективы, чтобы было как можно меньше этих операций. Так, например, двигатель составляли, делая 84 манипуляции. Каждую из них делал отдельный работник. Таким образом научились составлять силовой агрегат за 40 минут. В части процессов Форд использовал подходы, которые были на мясокомбинатах при транспортировке тушь рогатого скота ".

В течение года скорость уборки шасси удалось сократить с 12:00 до 2.

"На предприятии Ford была одна особенность выплаты зарплаты. Специалисты конвейерной линии имели почасовую оплату, когда конвейер работал исправно. Как только он ломался, счетчик зарплаты останавливался ".

На цену Ford T повлияли успехи в удосоналенни конвейера. С начала производства 1908 автомобиль стоил $ 825, а с 1924 года двухдверки с откидным верхом можно было купить за $ 265. Другие авто в этот период стоили не менее $ 1 тыс.

Ford T оснащали четырехцилиндровым 2,9-литровым двигателем мощностью 22 л. С. и двухступенчатой ​​коробкой передач планетарного типа. Автомобиль получил новшества, такие как отдельная головка блока цилиндров и педальное переключение передач. Автомобиль не имел топливного насоса, поэтому вверх приходилось выезжать задним ходом, чтобы бензин мог попасть в карбюратор самотеком.