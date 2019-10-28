Илон Маск назвал примерное расположение нового завода Tesla

Точное местоположение завода Gigafactory в Европе назовут до конца 2019 года.
Соответствующую информацию сообщили в квартальном отчете американского бренда со ссылкой на комментарий Илона Маска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla начала изготавливать китайские электромобили
Tesla рассматривает несколько локаций в Германии и других странах, которые не назвали. Перед этим представители компании ездили к Нижней Саксонии. Там они посетили несколько городов.
В компании сообщили, что находятся на "финальной стадии" выбора площадки для европейского предприятия. Там они планируют производить Model 3 и Model Y.
Летом 2019 Илон Маск сказал, что к концу 2021 в Европе будет функционировать Gigafactory.
Комментарии