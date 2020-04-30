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четверг, 30 апреля 2020 15:54

Игрушки для отца и сына: показали топ лучших авто на радиоуправлении

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Радиоуправляемые авто могут стать интересной игрушкой во время карантина.

Gazeta.ua предлагает подборку мини-авто, которые точно не оставят вас равнодушными.

TRAXXAS XO-1

Стоимость: $800 - 21 600 ГРН

Выглядит это авто, как обычная игрушка на радиоуправлении. Однако в действительности машинка может удивить. Так на ровной поверхности авто может развить максимальную скорость до 190 км/ч. А по словам производителей, только за 5 сек. она способна разогнаться до скорости 170 км/ч.

Автор: i.ytimg.com
  TRAXXAS XO-1
TRAXXAS XO-1

RC10F6

Стоимость: $340 - 9180 ГРН

Если вы мечтали о собственном болиде из Формулы-1, то эта машинка вам понравится. Первая сложность, связанная с ней, - собрать ее необходимо самостоятельно. Однако если с этим справиться, получите авто, предназначенное для заездов на гоночных трассах. И еще ее почти невозможно сломать.

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Автор: pilot-rc.ru
  RC10F6 FT
RC10F6 FT

HB-P180

Стоимость: $25 - 675 ГРН

Если ищете авто для езды по бездорожью, это мини-внедорожник будет лучшим вариантом. Стоит он не так дорого, однако имеет качественные детали, которые трудно разломать. Авто имеет полный привод и металлический корпус, с помощью которых ему не страшны ямы и камни.

Автор: images.ua.prom.st
  HB-P180
HB-P180

Под Киевом в лесу нашли авто с необычным дизайном. Оно похоже на уникальный Maybach Zeppelin DS8 1932 года с эксклюзивным кузовом Stromlinien от ателье Spohn.

Автор: Ярослава БУРЯКОВСКАЯ
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Дата
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