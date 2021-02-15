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понедельник, 15 февраля 2021 12:47

Гонял на горном велосипеде, а затем на "Формуле-1" - австриец стал самым быстрым гонщиком

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Гонял на горном велосипеде, а затем на &quot;Формуле-1&quot; - австриец стал самым быстрым гонщиком
Гонял на горном велосипеде, а затем на "Формуле-1" - австриец стал самым быстрым гонщиком фото: formula.one

В этот день 1974 года родился австрийский автогонщик, пилот "Формулы-1" Александр Вурц. Он выступал за команды "Бенеттон", "Макларен", "Уильямс".

Вурц стал самым молодым победителем "Ле-Мана" и призером "Формулы-1". Ему было 22 года, когда он выиграл "золото" для Porsche. Гонщика считают одним из самых быстрых в австрийском автоспорте.

В сезоне 2007 года закончил карьеру активного гонщика "Формулы-1", но продолжает карьеру тест-пилота в команде "Хонда".

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Спортивную карьеру Вурц начинал с гонок на горном велосипеде. 1986 года он выиграл чемпионат мира, 1988-го - чемпионат Австрии.

1997 года он стал тест-пилотом команды Benetton, а также дебютировал в "Формуле-1". С 1997-го до 2000 года выступал в "Формуле-1" по Benetton.

В своем последнем сезоне в "Формуле-1" Вурц выступал за команду Williams, трижды попадал в очковую зону и один раз на подиум. По итогам чемпионата он занял 11-е место.

1-е гонки состоялись 22 июля 1894 года от Парижа до Руана. Из заявленных 102 автомобилей после отборочных соревнований к гонкам допустили только 25, из них стартовали 21, а до финиша добрались 17.

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Дата
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