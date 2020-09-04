Главный конкурент Tesla представил дебютный электрокар

Электрический седан Lucid Air Фото: autonews.ru

Американская компания-производитель электромобилей Lucid Motors на этой неделе представила электрический седан Lucid Air.

Серийная модель электроавтомобиля дебютирует до конца сентября 2020 года. Но поставки потребителям запланированы на начало 2021 года. Стоимость автомобиля - $ 100 000.

Lucid Motors обнародовала тестовые данные, подтверждающие, что ее электромобиль премиум-класса проезжает на одном заряде батареи 832 км. Это новый мировой рекорд продолжительности пробега без подзарядки для электромобилей. Предыдущим рекордсменом была Tesla Model S. Электрокар преодолевает расстояние 646 км. Это расстояние сертифицировано Агентством по охране окружающей среды.

Компания продемонстрировала мощность седана Lucid Air на видео, где прототип электромобиля проезжает 400-метровую трассу.

Большинство электромобилей, представленных сейчас на рынке, имеют запас хода от 300 до 400 км.

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