Гигантские крылья и море хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 855
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1944
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2241
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1269
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3114
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1854
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4545
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6381
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3879
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
16
11
4
6
3
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Nissan показал футуристическую модель Imk
Nissan показал футуристическую модель Imk
Uber запустил бесплатный сервис для отслеживания пробок
Uber запустил бесплатный сервис для отслеживания пробок
Видео
Все видео
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2205
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6462
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1305
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1071
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 13:37

Гигантские крылья и море хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac
10

  Комментировать

Автор: Валерия Павлюк
  ТОП-3 Cadillac на OldCarLand 2019
ТОП-3 Cadillac на OldCarLand 2019

6 различных моделей Cadillac привезли со всей Украины на самый большой технический фестиваль OldCarLand. Он проходил в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"

Предлагаем три самых интересных машин фестиваля этой марки.

Победитель номинации "Приз зрительских симпатий" Cadillac DeVille 1966 года

Автор: Соломия Цура
  Cadillac DeVille 1966 года
Cadillac DeVille 1966 года

Модель выпускали с 1965 по 1970 год. Во внешнем виде преобладают грани и прямые линии. Машина имеет вертикальные "двухуровневые" фары. Благодаря этому удалось увеличить решетку радиатора и визуально расширить DeVille. Интерьер автомобиля украсили кожей. Комплектация включает кондиционер и набор электроприводов. В салон по заказу можно было установить стереофонический радиоприемник. Модель оснастили 7,5-литровым двигателем мощностью 500 л. с.

Автор: Соломия Цура
  Cadillac DeVille 1966 года
Cadillac DeVille 1966 года

"Во время поездок машина движется очень плавно, ее легко покачивает, как будто она плывет. За это я ее нежно прозвал "Баржей", - говорит владелец автомобиля Борис Николаевич. - Из-за больших габаритов, не рискую на ней выезжать на дороги общего пользования. Кроме этого, у нее длинный тормозной путь. Я второй владелец машины. До этого на ней довольно редко ездила одна дама из Калифорнии, в США. Она и привезла машину в Украину. На замену определенных деталей и реставрацию Cadillac я потратил полгода".

Автор: Валерия Павлюк
  Cadillac DeVille 1966 года
Cadillac DeVille 1966 года

Cadillac Fleetwood 1959 года

Автор: Соломия Цура
  Cadillac Fleetwood 1959 года
Cadillac Fleetwood 1959 года

Купить 5,7 м седан мог позволить себе далеко не каждый. Автомобиль стоил больше, чем Rolls-Royce. Машина выделялась благодаря своим плавникам. Она имеет хромированные детали и выразительно синюю с белыми вставками окраску. Двухдверную модель украсили мягкой кожей и полированным металлом. Также автомобиль имеет круиз-контроллер, радио и усилитель руля. Владельцам предлагали дополнительные опции, как пневмоподвеску или распылитель духов в салоне. Машина оборудована 6,4-литровым двигателем мощностью 325 л. с. Он работает в паре с 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Максимальная скорость машины - 200 км/ч.

Автор: Соломия Цура
  Cadillac Fleetwood 1959 года
Cadillac Fleetwood 1959 года

"Салон Cadillac Fleetwood был максимально оснащен на тот период, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Внутри машину оборудовали пружинным диваном. Автомобиль имеет систему кондиционирования, датчик включения фар, электропривод стекол и форточек дверей. Машину завожу хотя бы раз в месяц, чтобы она не застаивалась".

Автор: Валерия Павлюк
  Cadillac Fleetwood 1959 года
Cadillac Fleetwood 1959 года

Гран-при фестиваля Cadillac DeVille 1959 года

Автор: Соломия Цура
  Cadillac DeVille 1959 года
Cadillac DeVille 1959 года

"Автомобиль двухдверный. Задняя часть этой модели - удлиненная. Купе украшено большим количеством хрома. Задние фонари напоминают своей формой большие шары, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Для лучшего вида сзади машины вынесли запасное колесо. Его расположили посередине. Cadillac имеет большие габариты. В длину он достигает чуть меньше шести метров".

Автор: Соломия Цура
  Cadillac DeVille 1959 года
Cadillac DeVille 1959 года

Автомобиль был одним из самых инновационных транспортных средств своего времени. Он имел кондиционер, круиз-контроль, радио, гидроусилитель руля, электроприводы сидений и боковых окон. Среди других моделей он отличался большими задними плавниками. Машину оборудовали 6,4-литровым V8 мощностью 325 л. с. и 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Машина разгоняется до 200 км/ч.

Автор: Валерия Павлюк
  Cadillac DeVille 1959 года
Cadillac DeVille 1959 года

Фестиваль OldCarLand проходил в Государственном музее авиации 6-8 октября. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand Просмотров: 180
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land Просмотров: 2853
Сейчас вы читаете новость «Гигантские крылья и море хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 30718
Впервые в истории &quot;ангелом&quot; Victoria`s Secret стала модель plus-size
Впервые в истории "ангелом" Victoria`s Secret стала модель plus-size
7
 1 Просмотров: 24003
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 12510
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 12006
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 11151
Авто
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
10
 Просмотров: 81
Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев
Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев Просмотров: 666
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
16
 Просмотров: 2286
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
10
 Просмотров: 180
Скорая помощь пересела на суперкары
Скорая помощь пересела на суперкары Просмотров: 2061
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2
Еще один нардеп под подозрением внес миллионный залог
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
Голосов: 13437
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua