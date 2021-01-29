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суббота, 30 января 2021 10:07

General Motors полностью откажется от бензина

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General Motors полностью откажется от бензина
General Motors полностью откажется от бензина фото: news.com.ua

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors хочет прекратить выпуск всех дизельных и бензиновых автомобилей. Такие планы компания планирует реализовать до 2035 года.

Акции GM выросли на 7,4% в ходе внутридневных торгов 28 января, рыночная капитализация GM составляет около $ 73 млрд, сообщает CNBC.

"Для General Motors наиболее значительный углеродный ущерб связан с выбросами выхлопных газов автомобилей, которые мы продаем - в нашем случае это 75%, - заявила генеральный директор GM Мэри Барра. - Вот почему так важно ускорить движение к будущему, в котором каждый автомобиль будет с нулевым уровнем выбросов ".

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Компания планирует добиться доходности при переходе от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

"Мы считаем, что это будет успешная бизнес-модель будущего. Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы. Уверен, что с соответствующими ресурсами и опытом сможем преодолеть эти проблемы ", - сказал Дейн Паркер, главный директор GM.

GM уже объявила о планах перевести три своих завода в США на производство электромобилей.

16 февраля состоится презентация самой популярной модели Mitsubishi - кроссовера Outlander 4-го поколения. Автомобиль будет иметь другой дизайн и современные электронные помощники.

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