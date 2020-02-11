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вторник, 11 февраля 2020 13:13

Gelandewagen разрабатывали для армии шейха

Автор: avtonov.svoi.info
  Mercedes W460 Gelandewagen
Mercedes W460 Gelandewagen

11 февраля 1979 года началось производство Mercedes W460, больше известного как Gelandewagen.

С немецкой Gelandewagen означает "автомобиль для бездорожья" или G-klasse. Автомобиль появился благодаря иранскому шаху Пехлеви, который в 1973 году заказал Mercedes 20 тыс. внедорожников, чтобы оснастить собственную армию. Однако, когда закончили разработку автомобиля, шах лишился власти. Таким образом, W460 решили выпускать в гражданских версиях.

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Первые Gelandewagen были заднеприводными с передним мостом, который подключали вручную. Также предлагали два бензиновых и два дизельных двигателя. В Австрии W460 продавался под маркой Puch G, а во Франции - Peugeot P4. Люксовая версия Gelandewagen W463 появилась в 1990 году.

Gelandewagen подтвердил свой статус крепкого и надежного автомобиля в 1983 году, когда на нем выиграли ралли-марафон "Париж-Дакар".

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Дата
11
февраля

Gelandewagen разрабатывали для армии шейха

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