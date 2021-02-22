Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан

Фото: Autocentre

В модельной линейке компании Lexus появилось оригинальное авто. Речь идет о геймерском седане.

За основу новинки взяли спортивный седан IS, предназначенный для поклонников видеоигр. Для того, чтобы максимально адаптировать модель под требования геймеров, производитель привлек к ее созданию пользователей сервиса Twitch, информирует Autocentre.

Салон нового Lexus IS оформили в стиле "неонового Токио", который имеет множество элементов отображения. Речь идет о многоцветных светодиодных лампах на потолке, стильной подсветке сидений и светодиодных панелях, которые проектируют контент на заднее окно.

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Cедан оснащен изогнутым монитором, который перекрывает почти все ветровое стекло. Под ним установлена ​​выдвижная клавиатура и игровой контроллер, напечатанный на 3D-принтере.

Авто получило дымогенератор и RGB-лазеры, а в кресло водителя внедрили функцию вибрации. Мощный компьютер с процессором AMD и открытый MSI Gaming GeForce расположены в багажном отсеке.

Геймерский автомобиль основан на версии IS 350 F Sport. Под капотом - 3,5-литровый V6, который выдает 315 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. О стоимости авто производитель не сообщает.

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