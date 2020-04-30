Где купить автозапчасти в условиях карантина, когда автобазары закрыты

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На сегодняшний день современные ДВС крайне чувствительны к загрязнению топлива. Пренебрежение очисткой дизельного топлива, газа или бензина, чревато поломкой как мотора, так и всей системы питания. Чтобы избежать такую проблему, необходимо своевременно менять топливный фильтр, который можно купить уже сейчас у нас в интернет-магазине.

Как известно, топливо, после производства на профильном нефтеперегонном заводе, проделывает огромный путь. Его везут в цистернах, доставляют посредством танкеров, перекачивают по шлангам и трубам. Контактируя с разными веществами, в топливе образуются нерастворимые соединения. Они оседают на дно баков и цистерн. Когда в емкости проникает новое топливо, грязь поднимается со дна, смешиваясь с дизельным топливом или бензином. Это поступает в баки автомобилей. Часть грязи оседает. Она всплывает лишь при торможении, резком разгоне или передвижении по пересеченной местности.

Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива важно распылить его до состояния тумана. Важно достичь оптимального соотношения воздуха с топливом и возможности перемешать топливо с воздухом. В карбюраторных силовых агрегатах для этого применяют принцип эжектора. Если в жиклер проникает грязь, количество топлива, которое затягивает воздух, меняется. Это провоцирует нарушение работы силового агрегата, что негативно сказывается на мощности устройства. Во избежание многих проблем, связанных с поломкой отдельных механизмов и узлов, стоит своевременно заменить топливный фильтр.

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