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четверг, 30 апреля 2020 19:33

Где купить автозапчасти в условиях карантина, когда автобазары закрыты

В связи с закрытием рынков автозапчастей как никогда актуальны специализированные интернет-магазины. Покупку онлайн можно осуществить в любое время, невзирая на строжайшие условия карантина в стране, да и по всему миру. Расходные материалы и детали крупных узлов, запчасти для рулевого управления и подвески, колеса в сборе, автохимия в ассортименте, диски и шины сегодня не проблематично заказать, посетив наш сайт. Заказы принимаются круглосуточно. Наш интернет-магазин Автодок не закрыт на вынужденные выходные и осуществляет доставку продукции повсеместно в кратчайшие сроки.

 

Большим спросом на Автодоке, как и раньше, пользуются расходные материалы. Всевозможные стойки, колодки, ремни и фильтра часто выходят из строя. Этот сегмент согласно статистическим данным составляет до 60% продаж всех современных магазинов автозапчастей. Не менее востребованы и детали для кузова и ходовой части, коробки передач и двигателя, рейки и тяги, амортизаторы и рулевые наконечники, средства по уходу за салоном, лакокрасочные материалы и антифризы, тормозная жидкость и различные масла. Все это можно купить в считанные минуты, посетив наш сайт.

На сегодняшний день современные ДВС крайне чувствительны к загрязнению топлива. Пренебрежение очисткой дизельного топлива, газа или бензина, чревато поломкой как мотора, так и всей системы питания. Чтобы избежать такую проблему, необходимо своевременно менять топливный фильтр, который можно купить уже сейчас у нас в интернет-магазине.

 

Как известно, топливо, после производства на профильном нефтеперегонном заводе, проделывает огромный путь. Его везут в цистернах, доставляют посредством танкеров, перекачивают по шлангам и трубам. Контактируя с разными веществами, в топливе образуются нерастворимые соединения. Они оседают на дно баков и цистерн. Когда в емкости проникает новое топливо, грязь поднимается со дна, смешиваясь с дизельным топливом или бензином. Это поступает в баки автомобилей. Часть грязи оседает. Она всплывает лишь при торможении, резком разгоне или передвижении по пересеченной местности.

Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива важно распылить его до состояния тумана. Важно достичь оптимального соотношения воздуха с топливом и возможности перемешать топливо с воздухом. В карбюраторных силовых агрегатах для этого применяют принцип эжектора. Если в жиклер проникает грязь, количество топлива, которое затягивает воздух, меняется. Это провоцирует нарушение работы силового агрегата, что негативно сказывается на мощности устройства. Во избежание многих проблем, связанных с поломкой отдельных механизмов и узлов, стоит своевременно заменить топливный фильтр.

Для покупки надежных автозапчастей в условиях пандемии достаточно посетить наш профильный сайт autodoc.ua. В широком ассортименте сертифицированной продукции интернет магазина Autodoc каждый сможет подобрать оптимальное решение под соответствующие запросы. Опытные консультанты помогут клиенту осуществить выгодную покупку.

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Дата
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