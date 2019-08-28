Ferrari возмутилась публикациями немецкого дизайнера с голыми женщинами

Ferrari потребовала от немецкого дизайнера удалить фотографии с обнаженными женщинами. Фото: moneycontrol.com

Автокомпания Ferrari потребовала от немецкого дизайнера Филиппа Плейна удалить фотографии с обнаженными женщинами на фоне их транспортного средства.

Плейн опубликовал снимок официального обращения адвокатов Ferrari, в котором сообщили, что фото дизайнера в соцсети наносят ущерб имиджу итальянской марки, содержащие сексуальные намеки и не соответствуют видению компании.

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Плейну дали "48 часов", чтобы удалить снимки. В письме не указано, на основании каких юридических норм они могут запретить кому-то фотографировать свой собственный Ferrari, как ему захочется.

В ответ Плейн написал, что разочарован таким отношением представителей Ferrari и заявил, что если адвокаты продолжат общаться с клиентами марки с помощью таких писем, то Ferrari может потерять поддержку многих поклонников. Об этом сообщили на tsn.ua.

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