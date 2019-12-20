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пятница, 20 декабря 2019 15:44

Евробляхеры начали жечь машины

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Евробляхеры начали жечь машины
Активисты уже сожгли 9 машин. Фото: Натали Ташогло

Владельцы авто на еврономерах начали жечь свои машины.

Таким образом хотят привлечь внимание властей к проблемам с растаможкой, сообщает "Обозреватель".

На странице "Авто Евро Силы" в Facebook сообщили, что активисты уже сожгли более 9 авто.

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Владельцы нерастаможенных автомобилей говорят, что нынешняя власть должна выполнить свое предвыборное обещание и сделала растаможку авто доступной. Они несколько дней проводят пикет под Верховной Радой. Сегодня начали поджигать машины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении льготного периода для владельцев евроблях. Так штрафы для водителей нерастаможенных авто отсрочили еще на 90 дней, до конца декабря 2019 года. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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