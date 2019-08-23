"Евроблях" начали штрафовать

Правоохранители получили доступ к таможенных баз.
Первый штраф патрульные выписали водителю вечером этого дня у Кропивницкого. Владельцу оформили протокол на 8,5 тыс. грн, сообщил лидер "евробляхеров" Олег Ярошевич в Facebook.
За нарушение таможенных правил после завершения периода растаможки водителю Opel Astra на еврономерах, которого остановили на трассе Киев-Знаменка на посту "Александровка" придется заплатить пятьсот необлагаемых минимумов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступили в силу штрафы для евроблях
"Пока Верховная Рада не примет отсрочки штрафов и этот процесс не станет законом, ситуация будет повторяться, - говорит автоэксперт Олег Омельницкий. - Кроме того, Государственная фиксальная служба предупреждала, до законодательного решения этого вопроса действует закон, предусматривающий эти штрафы. На совещании, которое проводил Офис президента с разными владельцами групп автомобилей с иностранной регистрацией говорили, что до принятия закона лучше не ездить на таких машинах и подождать, тогда и можно ли избежать штраф".
Ярошевич рассказал, что в первый день в этом пункте в общем остановили около десяти "евроблях". Все водители предварительно получили инструкции от адвокатов и не были оштрафованы. Протокол оформили только владельцу машины, который не был знаком с порядком действий в подобных ситуациях.
Ярошевич заявил, что адвокаты будут обжаловать наложение штрафа, потому правоохранители действовали с нарушениями.
22 августа 2019-го вступили в силу штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине.
Комментарии