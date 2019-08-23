"Евроблях" начали штрафовать с 22 августа Фото: Газета.Ру

Правоохранители получили доступ к таможенных баз.

Первый штраф патрульные выписали водителю вечером этого дня у Кропивницкого. Владельцу оформили протокол на 8,5 тыс. грн, сообщил лидер "евробляхеров" Олег Ярошевич в Facebook.

За нарушение таможенных правил после завершения периода растаможки водителю Opel Astra на еврономерах, которого остановили на трассе Киев-Знаменка на посту "Александровка" придется заплатить пятьсот необлагаемых минимумов.

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"Пока Верховная Рада не примет отсрочки штрафов и этот процесс не станет законом, ситуация будет повторяться, - говорит автоэксперт Олег Омельницкий. - Кроме того, Государственная фиксальная служба предупреждала, до законодательного решения этого вопроса действует закон, предусматривающий эти штрафы. На совещании, которое проводил Офис президента с разными владельцами групп автомобилей с иностранной регистрацией говорили, что до принятия закона лучше не ездить на таких машинах и подождать, тогда и можно ли избежать штраф".

Ярошевич рассказал, что в первый день в этом пункте в общем остановили около десяти "евроблях". Все водители предварительно получили инструкции от адвокатов и не были оштрафованы. Протокол оформили только владельцу машины, который не был знаком с порядком действий в подобных ситуациях.

Ярошевич заявил, что адвокаты будут обжаловать наложение штрафа, потому правоохранители действовали с нарушениями.

22 августа 2019-го вступили в силу штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине.