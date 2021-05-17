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понедельник, 17 мая 2021 17:06

"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили

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В апреле этого года в Украине выпустили 962 машины. Это в 16 раз больше, чем в такой период прошлого года. Больше всего сделали легковых автомобилей - 904. Многие из них создали в Запорожье, на АвтоЗАЗе.

Автор: auto.ria.com
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То, чем занимается предприятие ЗАЗ, - замена понятий. Это не производство, а просто составление и сборка автомобилей из российских комплектующих. Кстати, они собирают не только Рено, а в основном российские ВАЗ, — говорит порталу Gazeta.ua Олег Омельницкий, автоэксперт, директор компании "Автоконсалтинг".

Самым мощным производителем авто в Украине является предприятие ЗАЗ, где собирают Рено из российских комплектующих. Кого еще можете назвать из лидеров производства авто в Украине?

Те цифры, которые вы видите, это в большинстве случаев именно автомобили "Лада" российского производства. Непонятно, почему Украина, которая ввела санкции по поводу импорта автомобилей из Российской Федерации, до сих пор собирает машины из российских комплектующих. В чем логика, если государство запрещает, чтобы деньги не уходили российским предприятиям. Кто-то, пользуясь лазейками в законодательстве, завозит машинокомплекты и занимается производством. Таким образом легализирует запрещенные российские автомобили. И это совсем не способствует развитию автопроизводства в Украине. Кроме того, эта процедура является чем-то родственным с шиномонтажем, то есть она не несет никакой пользы Украине. Наше государство еще стимулирует это уменьшением налогов. Это довольно ошибочная практика называть это производством. Опыт прошлых лет показывает, что сбор путем шиномонтажа совсем не развивает украинский автопром.

Если сравнить объемы производства в Украине с подобной по площади Польшей, где тоже уже нет собственных марок. Какой потенциал Украины для производства легковых автомобилей для своего рынка?

По большому счету, потенциал равен примерно 400 тысячам автомобилям, которые у нас когда-то собирали и производили в 2008 году. Опять же есть некоторая замена понятий, потому что не все автомобили имели непосредственно производство. Некоторые - это просто сборка и прикручивания колес. Таким образом Украина, имея три предприятия, которые специализируются на легковых автомобилях, могла производить почти 400 тысяч автомобилей. К сожалению, внутреннему рынку сейчас столько не нужно. Однако их можно было экспортировать.

Польша не имеет собственных марок, но имеет предприятия других производителей. Например, Volkswagen и Fiat. Там довольно значительное количество автопрома, который производит машины всемирном бренда. Украинские объемы очень маленькие по сравнению, например, со Словакией. Эта страна производит около миллиона автомобилей в год. Наши несколько штук — это просто крошка в море. Это намного ниже, чем рентабельность производства.

Как думаете, как будет развиваться автомобилестроение в Украине в ближайшие 10 лет?

Оно никак не будет развиваться, пока не получим условий для его развития. То есть будет находиться в таком перманентном состоянии на грани "комы".

Есть ли перспектива создания украинской марки и модели, как это было со "Славутой" или "Ланосом"?

Увы но нет. Мы уже потеряли инженерный потенциал, который мог бы разрабатывать собственные автомобили. То есть наш путь — это только кооперация с мировыми производителями и размещения производства непосредственно во всемирно известных компаниях на нашей территории. Другого пути для Украины не осталось. Мы потеряли время.

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Почему потеряли потенциал ??

Из-за несистемности, нелепости и лоббизма отдельных групп автомобильных игроков на украинском рынке.

Что надо для того, чтобы в Украине появился свой национальный легковой автомобиль?

Очень большие инвестиции на уровне миллиарда долларов. Кроме того, должны быть рынки сбыта. То есть не только Украина, но и другие страны, куда бы мы могли экспортировать автомобили. К сожалению, ситуация с подписанием различных зон свободной торговли не способствует тому, чтобы машины из Украины куда-то экспортировали. Мы потеряли достаточно большой рынок стран СНГ. Ближайшие к нам рынки защищены различными таможенными барьерами. Наш путь — это страны Азии и Африки. Или все же надо пробиваться на европейский рынок.

Не может ли стать переломным для нашей промышленности переход на электромобили - чтобы сразу запустить здесь выпуск электромобилей?

Это один из таких шансов, но для этого нужны инвестиции всемирно известных концернов. Они должны принести технологии и построить на территории Украины производство, которое бы экспортировали в другие страны. Украина также не способна создать собственный электромобиль, который бы конкурировал на мировой арене.

Какая у нас ситуация с грузовиками?

Ситуация очень плохая. У нас их практически не производят после того как обанкротился КрАЗ и остановили производство.

Какие шансы у КрАЗа выжить? Которые он будет делать машины?

Шансов очень мало, потому что единственным путем могла быть его национализация. Например, как это произошло с "Мотор Сич". Кроме того, фактически государство уже было владельцем активов КрАЗа. В начале мая эти долговые обязательства продали компаниям, близким к прежним владельцам. То есть он фактически перешел в те же руки, но без долгов. Ситуация такова, что бывший владелец все же не развивал предприятие. Оно фактически "законсервировано" на уровне 90-х годов. Новых разработок у него не было. Единственным путем была национализация, а затем привлечения мирового инвестора, который бы в сотрудничестве с КрАЗом производил современные грузовики на территории Украины. Мы все равно будем видеть, что КрАЗ с каждым годом теряет конкурентные преимущества даже производя машины для армии. Они уже проигрывали по своему качеству близким аналогичным машинам.

А у "Богдана"?

Там нет производства. Предприятие также находится в состоянии банкротства. И сама же причина того, что он задолжал банкам. Поэтому будет происходить банкротство и продажа активов.

Какая ситуация и перспективы с выпуском автобусной и троллейбусной техники?

Этот сегмент более-менее живой. У нас работает несколько производств автобусов и троллейбусов. Есть много рисков, потому что Украина все же покупает много импортного транспорта. Имея собственные производства, мы почему-то предпочитаем импортные. Это привело к довольно затруднительному положению собственных производителей. Все зависит от того, на каких условиях Украина подпишет зону свободной торговли с Турцией. Если это будет бестаможенная поставка автобусов — наши производства просто "сметет" волна иностранных конкурентов. Если останутся защитные барьеры — то возможно автобусное производство выживет.

Какой должна быть государственная политика по развитию автомобильной промышленности в Украине?

Она должна быть стабильной и дальновидной. Не такой, какой была во все времена. Ежегодно менялись правила игры. Государство должно задекларировать, каким образом оно будет отстраивать автопроизводство. Далее следует зафиксировать эти условия. Они должны быть неизменными в течение 10-15 лет. Кроме того, страна должна иметь конкурентное преимущество среди соседних стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 12 мая Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каких являются транспортные средства" № 1402-IX.

Закон временно упрощает механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей. Так, подержанные автомобили с европейской регистрацией, которым более пяти лет, и которые ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, будут облагаться налогом по льготной ставке НДС.

Автор: Алёна Лищук
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