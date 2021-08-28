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суббота, 09 октября 2021 14:18

Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
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Кроссовер Opel Mokka стал первой моделью бренда с новой концепцией дизайна
Фото: Владимир Мукан
Лицевая часть Opel Mokka выполнена из глянцевого пластика
Немецкий кроссовер Opel Mokka продают с передним приводом
Новый Mercedes-Benz C-Class с пакетом AMG
Mercedes-Benz C-Class стал единственным седаном из претендентов на звание авто года в октябре

11 машин-претендентов на звание "Автомобиль года в Украине 2022" испытали вчера под Киевом эксперты-журналисты.

Знакомство с моделями стартовало в центре Киева на Бессарабский площади. Там построили больше десятка машин разных классов, типов и производителей, которые соревнуются за звание "Автомобиль года в Украине". Это были французский Citroen C3 Aircross, только привезенный Citroen C4, премиальный французский кроссовер с гибридным двигателем DS7 Crossback E-Tense, китайский внедорожник Haval H6, гибридный японский хэтчбек Honda Jazz, новый немецкий седан Mercedes-Benz C-Class, электрический кроссовер Mercedes-EQ EQA, японский кроссовер Mitsubishi Eclipce Cross, немецкий кроссовер Opel Mokka, французский внедорожник с тремя рядами сидений Peugeot 5008, японский Subaru Outback.

Оттуда колонна машин поехала на главную базу проведения тест-драйвов в комплексе "Сосновель" в селе Воропаев Вышгородского района Киевской области.

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Неподалеку от комплекса по специально проложенном маршруте прошли испытания автомобилей. Сначала машины ехали по дороге из бетонных плит с лежачими полицейскими, затем - междугородной трассой и несколькими населенными пунктами. Для внедорожников проложили путь по грунтовой дороге в лесу с подъемами и холмами.

Большинство из автомобилей появилось в продаже в этом году. Многие из новинок еще недоступны в тестовых парках. Например, свежий Citroen C4 журналисты могли впервые испытать в рамках акции. Также чуть не с завода на базу тест-драйвов привезли обновленный Citroen C3 Aircross.

Среди претендентов есть и немало автомобилей с электрическими двигателями. Скажем, Mercedes-EQ EQA, который на одном заряде проезжает более 400 километров, гибридные Honda Jazz, потребляющий до от 2,8 до 5 литров горючего, а также гибридный DS7 Crossback E-Tense.

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Интересно, что с машин-участников акции было найменьше автомобилей в кузове седан. Это Mercedes-Benz C-Class.

Голосование Общественного жюри начнется в декабре.

Акцию "Автомобиль года в Украине 2022" проводят более 20 лет. В ее рамках выбирают победителей в различных номинациях. В прошлом году в номинации "Легковой автомобиль 2021" победила чешская Skoda Octavia. В номинации "Кроссовер 2021" лучшим стал французский Peugeot 2008.

Автор: Владимир Мукан
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