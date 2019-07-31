Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на снимках автошпионов

Фото: из открытых источников

Cерийний электрический кроссовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на снимках автошпионов во время тестирования.

Судя по фото, по габаритам электрокар будет чем-то между кроссоверами Tiguan и Tiguan Allspace. Салон, вероятно, будет более просторным по сравнению с Tiguan.

Хотя серийная версия ID. Crozz во многом последует концепт, между ними есть ряд различий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лишение хамов водительских "прав" действует эффективнее, чем брань: правозащитник

Задние двери машины, похоже, имеют традиционный дизайн с обычными дверными ручками. Колеса у серийного ID. Crozz меньше, чем в концепции. Возможно, размер можно изменить, в зависимости от предпочтений клиента.

Потенциал модулей транспортного средства возможно будет выдавать около 300 лошадиных сил. Об этом сообщили на tsn.ua.

Электрический гиперкар Volkswagen ID. R побил рекорд Формулы-1, который продержался 20 лет.