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четверг, 01 августа 2019 07:31

Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на фото автошпионов
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Volkswagen ID. Crozz
Фото: из открытых источников
Volkswagen ID. Crozz
Volkswagen ID. Crozz
Volkswagen ID. Crozz
Volkswagen ID. Crozz

Cерийний электрический кроссовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на снимках автошпионов во время тестирования.

Судя по фото, по габаритам электрокар будет чем-то между кроссоверами Tiguan и Tiguan Allspace. Салон, вероятно, будет более просторным по сравнению с Tiguan.

Хотя серийная версия ID. Crozz во многом последует концепт, между ними есть ряд различий.

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Задние двери машины, похоже, имеют традиционный дизайн с обычными дверными ручками. Колеса у серийного ID. Crozz меньше, чем в концепции. Возможно, размер можно изменить, в зависимости от предпочтений клиента.

Потенциал модулей транспортного средства возможно будет выдавать около 300 лошадиных сил. Об этом сообщили на tsn.ua.

Электрический гиперкар Volkswagen ID. R побил рекорд Формулы-1, который продержался 20 лет.

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Дата
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