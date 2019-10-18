Электрокары соревновались в скорости

Электрокары Porsche Taycan и Tesla Model S сразились в скорости. Фото: Auto24

После недавней презентации Porsche Taycan Turbo S YouTube-канал Car Benchmarks решил проверить, насколько немецкий электрокар окажется быстрее или медленнее американского детища Илона Маска Tesla Model S P100D.

Для проверки выбрали короткую трассу длиной 400 м (четверть мили), а также имитировали различные препятствия с возвращением на свою полосу. Выяснилось, что, несмотря на то, что Tesla выигрывает у Porsche по динамике и мощности, "немец" обладает весомыми козырями в скорости, управляемости и высоком крутящем моменте. Поэтому в обоих тестах Porsche Taycan Turbo S одержал победу над Tesla.

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Седан Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами, 2-ступенчатым редуктором и тяговой батареей емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная мощность силовой установки составляет 761 л.с. и 1050 Нм, что позволяет "немцу" разогнаться до 100 км/ч. за 2,8 с., а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Американская Tesla Model S P100D, которая принимала участие в заезде, выдает 773 л.с. и 967 Нм момента и способна разогнаться до 100 км/ч. за 2,6 с. Максимальная скорость лифтбека - 250 км/ч.