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среда, 03 марта 2021 10:21

Электрокар или авто с ДВС: развеяли миф о производстве электробатарей

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Электрокар или авто с ДВС: развеяли миф о производстве электробатарей
Благодаря развитию технологий затраты сырья для производства батарей электромобилей будут сокращаться. Фото: pixabay.com

Представители нефтяной промышленности часто утверждают, что добыча ресурсов для производства батарей электрокаров не менее вредна, нежели сжигание бензина.

Европейская Федерация Transport and Environment опровергла это утверждение новым исследованием. В частности сравнили выбросы вредных веществ, возникающих в результате добычи сырья для производства электромобилей и автомобилей, работающих на жидком топливе.

"Средний автомобиль с ДВС за срок службы сжигает около 17 тыс. л бензина, что эквивалентно столбу из нефтяных бочек высотой 90 м", - говорится в исследовании.

Учитывали также факторы переработки. После исчерпания ресурса аккумулятора его можно переработать, в то время как топливо в двигателях сгорает безвозвратно. Выяснилось, что после переработки батареи электромобиля будет потеряно около 30 кг металлов. У автомобиля с ДВС масса сгоревшего топлива составляет в 300-400 раз больше.

Отмечается, что добыча и переработка нефти для получения бензина также являются чрезвычайно энергоемкими отраслями. Чаще всего они используют те же энергоресурсы, что и электромобили для зарядки.

Благодаря развитию технологий затраты сырья для производства батарей электромобилей будут сокращаться. В течение следующего десятилетия технологические достижения в 2 раза сократят количество лития, необходимого для производства батареи электромобиля.

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Украинские чиновники начали пересаживаться на электроавтомобили. В апреле 2018-го в декларациях государственных служащих есть 226 электрокаров. Рекордсменом по количеству оказался депутат Береговского городского совета Закарпатской области Виктор Саенков, который приобрел 2 электрических Toyota RAV4 EV и электромотоцикл Zero DSR.

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Дата
03
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