Электрический кроссовер JAC поступил в продажу

Автор: electrive.com JAC SOL E20X пустили в продажу

Стоимость автомобиля составляет около $ 18 тыс.

Совместное предприятие Volkswagen и JAC пустило в продажу электромобиль SOL E20X, сообщает Electrive.

SOL E20X оснастили восьмидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы и полностью цифровой электроникой приборной панели. В нем установили систему входа без ключа, парковочный ассистент и предупреждения о слепых зонах.

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JAC получил двигатель мощность 92 кВт и батарею на 49,5 кВт-час. Запас хода - 400 км. До 80% автомобиль заряжается за 50 мин.

Кузов SOL E20X напоминает Seat. Все потому, что сначала электрический бренд должен был иметь китайское название Xiyate. В переводе это означает Seat.