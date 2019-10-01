Электрический кроссовер JAC поступил в продажу

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3222
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2835
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 918
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7056
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9666
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2466
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3726
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1593
Фото
Все фото
12
7
7
21
5
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Трехколесный велосипед &quot;Зятек&quot; ездит на бензине
Трехколесный велосипед "Зятек" ездит на бензине
Построили самый длинный в мире мост
Построили самый длинный в мире мост
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Видео
Все видео
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 639
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 810
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 657
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6102
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 954
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 14:29

Электрический кроссовер JAC поступил в продажу

  Комментировать

Автор: electrive.com
  JAC SOL E20X пустили в продажу
JAC SOL E20X пустили в продажу

Стоимость автомобиля составляет около $ 18 тыс.

Совместное предприятие Volkswagen и JAC пустило в продажу электромобиль SOL E20X, сообщает Electrive.

SOL E20X оснастили восьмидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы и полностью цифровой электроникой приборной панели. В нем установили систему входа без ключа, парковочный ассистент и предупреждения о слепых зонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan Leaf снова лидирует

JAC получил двигатель мощность 92 кВт и батарею на 49,5 кВт-час. Запас хода - 400 км. До 80% автомобиль заряжается за 50 мин.

Кузов SOL E20X напоминает Seat. Все потому, что сначала электрический бренд должен был иметь китайское название Xiyate. В переводе это означает Seat.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электрический кроссовер JAC поступил в продажу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украинский завод выпустил доступное авто

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 56845
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 46108
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 33302
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 32806
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 28836
Авто
Во Львове заработал новый TruCam
Во Львове заработал новый TruCam Просмотров: 9
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
 Просмотров: 2232
Евробляхеры пополнили госказну небывалой суммой
Евробляхеры пополнили госказну небывалой суммой Просмотров: 819
В Украине могут ввести электронные водительские права
В Украине могут ввести электронные водительские права Просмотров: 1431
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
12
 Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 13390
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua