Электрический гиперкар Volkswagen обогнал китайца и установил новый мировой рекорд

Электрический гиперкар Volkswagen ID.R установил новый мировой рекорд, проехав быстрее всех электрокаров дистанцию на Нюрбургринге. Фото: motor1.com

Электрический гиперкар Volkswagen ID.R установил новый мировой рекорд, проехав быстрее всех электрокаров дистанцию ​​на Нюрбургринге.

Спорткар проехал круг со средней скоростью 206,96 км / ч. Это позволило преодолеть расстояние за 6:05.336 минуты, что на 40.564 секунды быстрее прошлого рекорда. Предыдущее достижение установленного на китайском электрокаре NIO EP9.

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Этого результата электрическом гиперкару удалось достичь благодаря суммарной мощности двигателей - 600 кВт (680 л. С.).

Это не первое достижение Volkswagen ID.R. Ранее авто установил рекорд самого быстрого восхождения на вершину Pikes Peak и победило в Гудвилла, - сообщили на tsn.ua.

С осени 2019-го Volkswagen будет комплектовать автомобили тормозными колодками украинского производства.