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вторник, 12 мая 2020 19:12

Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо

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Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Цены на топливо будут держаться на низкой отметке. Фото: auto.24tv.ua

В большинстве украинских автозаправочных станций в течение весны 2020 подешевело горючее. Так, А-95 можно приобрести уже за 23.90 грн за литр, а на некоторых АЗС стоимость бензина опустилась вообще ниже 20 грн за литр.

В чем причина и как это зависит от карантина помог разобраться Gazeta.ua Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95".

Цены на бензин упала из-за удешевления нефти. И, если стоимость на нефть упала в разы, то почему топливо подешевело всего на 6 гривен?

Дело в том, что цена на бензин в Европе, в частности в Украине не на 100% состоит из нефти. Доля нефти в закупочной стоимости топлива составляет 35%. Если мы берем стоимость бензина на популярных заправках 24 грн за литр, то нефтяная доля здесь будет стоить около 8,4 грн.

Что еще формирует цену?

45% стоимости горючего - налоги. 20% идет на расходы и прибыль. Если мы берем стоимость бензина по 24 грн, то на налоги уйдет около 10,8 грн, а на расходы - 4,8 грн. И так с каждого литра.

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Есть заправки, которые 95-й бензин продают по 18 грн. Почему так дешево? Им можно доверять?

Могут быть вопросы и к бензину за 25, так и к бензину за 18 гривен. На сегодня популярны заправки типа WOG или OKKO создают программы лояльности для своих клиентов. Я, например, могу каждое утро заходить в приложение АЗС и смотреть, по какой цене для меня будет бензин сегодня. Вчера у меня был дисконт 4 гривны, я мог приобрести бензин по 19.9 грн. Что за бензин, который продается всем по цене 18 грн - неизвестно. Уплачены с него налоги, тоже никто не знает. Поэтому делать выводы о доверии трудно, поскольку проверить качество трудно.

Как определиться, насколько объективна цена на горючее и стоит ли ехать и искать АЗС, где дешевле / дороже?

Чтобы понять, насколько объективна стоимость горючего, мы должны сравнить в процентах наше ценообразование на нефть и ценообразования в странах Европы. Потому что и в Украине, и в европейских странах схожее нефтеобеспечение. Так, с начала года в Европе нефть и топливо подешевели на 35%. И у нас стоимость упала на такую ​​же отметку. Но рассматривать надо в валюте и без налогов, поскольку в каждой стране уплаты в бюджеты отличаются.

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Сколько продержатся заниженные цены на топливо?

Это полностью зависит от того, что будет происходить в мире. Во-первых, нам надо знать, когда закончится карантин, когда восстановят авиаперелеты, когда зафункционирует общественный транспорт. Ибо за такие низкиее цены мы должны благодарить именно карантин, через который упало потребление нефтепродуктов.

Как украинцам воспользоваться тем, что сейчас низкие цены? Возможно, накупить полно горючего, залить его в 200-литровые бочки и сформировать из этого запасы?

Ничего делать не надо. В Украине на сегодня огромные запасы горючего. Поэтому не стоит бояться резких скачков цен на топливо - после карантина несколько месяцев продержатся низкие цены. Их повысят постепенно. Можно, конечно, делать запасы, но здесь уже возникнет вопрос безопасности. И дешевле будет покупать по необходимости, а не оборудовать дополнительно места для правильного хранения нефтепродуктов.

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В этот день в 2003 году с конвейера на Запорожском автозаводе сошли первые экземпляры новых моделей Opel - Corsa, Astra и Vectra.

Opel Vectra - среднеразмерные четырех-пятидверные пятиместные легковые седаны, лифтбеки и универсалы немецкой компании Opel. Первые модели начали создавать еще в 1988 году, однако в Украине их производство началось только в 2003-м, и это уже было третье поколение авто. Закончили их выпускать в 2008 году.

Автор: Ярослава БУРЯКОВСКАЯ
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