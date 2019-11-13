Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто

Фото: Skoda

В Праге чешский автопроизводитель Skoda немецкого концерна Volkswagen представил новую Octavia 2020.

Новинка получила рубленый дизайн. Передняя часть напоминает Skoda Scala с фирменной решеткой радиатора, которая сочетается с узкими фарами.

"Skoda Octavia поднялась на новый уровень и стала более премиальной. Раньше это была бюджетная и доступная всем модель, а сейчас ее цена стартует от 20 тысяч евро, - говорит журналист и автоэксперт Тарас Брязгунов. - Автомобиль получил новые опции - трехзонный климат-контроль, дисплей панели приборов и даже самые дешевые комплектации идут со светодиодными фарами".

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Новая Octavia сохранила платформу MQB. На выбор предлагают бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л, 1,5 л и 2,0 л мощностью 110 л. с., 150 л. с. и 190 л. с. в соответствии. Топовая бензиновая версия разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с. Максимальная скорость - 232 км/ч.

"Особенностью стало появление гибрида. Теперь Octavia может проехать 50 километров в электрическом режиме, - добавляет Брязгунов. - Багажник лифтбека увеличился до 600, а универсала - до 640 литров. Салон сделали аналогичным, как в недавно представленном Volkswagen Golf 8".

В Украине модель Octavia популярная с начала 2000-х. С середины этого периода машину по лицензии стали собирать в Украине на заводе "Еврокар" в Закарпатье.