Дворники Tesla заменят лазерным устройством

Компания Tesla Илона Маска получила патент на изготовление системы лазерного очищения стекла, которая заменит обычные дворники.
Лазерная система также сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры, сообщает Motor.
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Технология получила название "импульсное лазерное очищение". Она сможет самостоятельно распознавать и устранять загрязнения.
Компания Илона Маска подала в начале 2019 года, однако в открытом доступе он появился в конце ноября.
В сентябре Tesla получила патент на систему, которая состоит из балки с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющей. По замыслу, нейросеть определяет степень загрязнения и передает сигнал, после чего блок автоматически начинает очистку.
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