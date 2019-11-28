Дворники Tesla заменят лазерным устройством

Автор: Motor Tesla запатентовала лазерные дворники для электромобилей

Компания Tesla Илона Маска получила патент на изготовление системы лазерного очищения стекла, которая заменит обычные дворники.

Лазерная система также сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры, сообщает Motor.

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Технология получила название "импульсное лазерное очищение". Она сможет самостоятельно распознавать и устранять загрязнения.

Компания Илона Маска подала в начале 2019 года, однако в открытом доступе он появился в конце ноября.

В сентябре Tesla получила патент на систему, которая состоит из балки с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющей. По замыслу, нейросеть определяет степень загрязнения и передает сигнал, после чего блок автоматически начинает очистку.