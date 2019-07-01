DS представила асимметричный електрогиперкар

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Компания DS Automobile представила асимметричный гиперкар X E-Tense на электротяге.

Концепткар отражает внешность моделей марки 2035 года. Аэродинамическими характеристиками гиперкара пожертвовали ради ефектного фантастического дизайна. Машина похожа на микс из двух совершенно разных авто, слитых воедино.

Концепт получился не только необычным, но и мощным. Два электродвигателя мощностью 1360 л.с. Расположены на передней оси. С таким потенциалом X E-Tense планируют выпускать только для гонок. Для обычных дорог автомобиль получит 540 лошадок.

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Для изготовления транспортного средства, производитель использовал немало углеволокна. В общем электрокар похож на гоночные машины Формулы E.

Одним из главных ноу-хау авто является то, что пассажирское место в X E-Tense отделено в закрытый минисалон, а водитель может сидеть в шлеме под открытым небом. Об этом сообщили на tsn.ua.

Citroen представил ультракомфортний концепт электромобиля для путешествий на длинные дистанции.