Дроны вместо фар - Audi показала електрокросовер с альтернативными "светом"

Audi показала свой новый электровнедорожник AI: Trail quattro с дронами-осветителями.
Вместо традиционных фар, для концепта предусмотрели несколько легких беспилотников с мощными светодиодами, которые могут лететь и освещать водителю путь.
Полноприводный внедорожник должны оборудовать мощной батареей, которая обеспечит около полутысячи километров хода. Вероятно, машина может иметь функцию автопилота.
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Кроме футуристического дизайна, производитель, похоже, решил сделать изюминкой авто пять беспилотников с LED освещением. Информацию с летательных аппаратов можно вывести на дисплей машины.
Коптеры потребляют минимум энергии и могут заряжаться от беспроводной зарядки, на крыше автомобиля. Дойдет ли футуристический концепт в серийное производство - неизвестно.
Об этом сообщили на unian.ua.
Audi представила электрический внедорожник с нестандартным дизайном
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