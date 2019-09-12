Дроны вместо фар - Audi показала електрокросовер с альтернативными "светом"

Audi показала свой новый электровнедорожник с дронами-осветителями. Фото: unian.ua

Audi показала свой новый электровнедорожник AI: Trail quattro с дронами-осветителями.

Вместо традиционных фар, для концепта предусмотрели несколько легких беспилотников с мощными светодиодами, которые могут лететь и освещать водителю путь.

Полноприводный внедорожник должны оборудовать мощной батареей, которая обеспечит около полутысячи километров хода. Вероятно, машина может иметь функцию автопилота.

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Кроме футуристического дизайна, производитель, похоже, решил сделать изюминкой авто пять беспилотников с LED освещением. Информацию с летательных аппаратов можно вывести на дисплей машины.

Коптеры потребляют минимум энергии и могут заряжаться от беспроводной зарядки, на крыше автомобиля. Дойдет ли футуристический концепт в серийное производство - неизвестно.

Об этом сообщили на unian.ua.

Audi представила электрический внедорожник с нестандартным дизайном