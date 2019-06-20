До сотни за 8 сек и 340 км без подзарядки: начали продавать электрический Peugeot e-208

В Германии начали передродаж электрокаров Peugeot e-208 за 30,5 тысячи евро. Фото: из открытых источников

В Германии начали передродажу электрокаров Peugeot e-208 за 30,5 тысяч евро.

Первые покупатели получат свои автомобили уже к концу 2019 года.

Французский электрокар получил мотор мощностью 100 кВт, а батарея 50 кВт*ч обеспечивает поездку на одном заряде до 340 км по циклу WLTP.

В спортивном режиме e-208 разгоняется до сотни за 8,1 секунды.

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Пока Peugeot e-208 не доступен в базовой версии Like. Это делает его несколько дороже по сравнению с Opel Corsa-e, который стоит 29,9 тысячи евро со схожими техническими характеристиками.

Peugeot предлагает сразу три варианта силовых установок 208: электрическую, бензиновую или дизельную.

Кроме Германии, авто запустят в продажу и на других европейских рынках, но позже, сообщили на tsn.ua.

Французская компания Peugeot планирует запустить в продажу электромобиль e-208 до конца весны 2019-го.

Новинке увеличат гарантию на батареи. Электромобиль должен сохранять 70% начальной емкости батареи за 8 лет эксплуатации или 160 тыс. км пробега.