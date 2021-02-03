До "сотни" за 3 секунды - в Киеве заметили Ferrari за 17 млн

До "сотни" за три секунды - в Киеве заметили Ferrari за 17 миллионов фото: king_artur.ua

Роскошный суперкар Ferrari 812 Superfast заметили на одной из центральных улиц Киева. Стоимость такой машины составляет около 500 тыс. евро, примерно 17 млн ​​грн.

Фотографию машины опубликовали на странице king_artur.ua в социальной сети Instagram, сообщает Ampercar.

Суперкар имеет украинскую регистрацию и киевские номера серии "АА". Впервые модель Ferrari 812 Superfast представили на международном автосалоне в Женеве в 2017 году. В модельной линейке Ferrari 812 Superfast является одним из самых мощных суперкаров.

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До первой "сотни" автомобиль разгоняется менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 340 километров в час. Суперкар оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил.

В 2018 году двигатель 812 Superfast был самым мощным серийным автомобильным двигателем. Агрегируется двигатель с 7-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

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