Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor провел мировую онлайн-премьеру нового среднеразмерного кроссовера Ioniq 5. На крыше авто расположили солнечную батарею.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 создали на платформе Electric-Global Modular Platform, информирует SHFT.

Автор: Hyundai До 480 км на одном заряде: презентовали электромобиль Hyundai

Авто является компактным и похожим на хэтчбек. Hyundai длинный и широкий, поэтому напоминает внедорожник Hyundai Sante Fe. Автомобиль получит задний или полный привод. Также будут версии для дальнего и стандартного диапазона, американская версия для дальнего радиуса действия получит аккумуляторную батарею на 77,4 кВт-ч, остальной мир получит батарею на 72,6 кВт-ч.

С аккумулятором на 72,6 кВт-ч, Ioniq 5 способен проехать до 480 км на одной полной зарядке. Это бросает вызов электромобилям, таким как Ford Mustang Mach-E и VW ID.4.

Автор: Hyundai До 480 км на одном заряде: презентовали электромобиль Hyundai

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие кроссоверы стали самыми популярными в январе 2021 года

По словам представителей Hyundai, Ioniq 5 может заряжаться от 10% до 80% всего за 18 мин. при использовании зарядного устройства на 350 кВт. Возможность такой быстрой зарядки ставит его на один уровень с Porsche Taycan.

Автор: Hyundai До 480 км на одном заряде: презентовали электромобиль Hyundai

Ioniq 5 выделяется еще и доступным в качестве опции солнечной крышей. Панель состоит из 46 отдельных сегментов, покрывающие большую часть крыши. Компания не указывает, сколько энергии производит солнечная батарея.

Недавно состоялась презентация мощного гибридного автомобиля спортивного типа. Его представила британская компания McLaren.