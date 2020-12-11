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пятница, 11 декабря 2020 12:27

Для СБУ заказали Toyota Camry за 1,22 млн грн

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Для СБУ заказали Toyota Camry за 1,22 млн грн
Управление СБУ заказало авто в самой дорогой комплектации. Фото: nashigroshi.org

Управление СБУ в Одесской области заказало автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации.

Легковушку заказали в ООО "Віді Автострада" за 1,22 млн грн, передают "Наші гроші".

Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium имеет отделку сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов имитацией камня "тигровый глаз", подогрев сидений, цветной мультимедийный дисплей 7'' на панели приборов, аудиосистему с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем и акустической системой GPS.

В подкапотной части есть охранно-громкоговорящее устройство мощностью 100 Вт с управлением на микрофоне и световой маяк синего цвета за решеткой радиатора. Авто имеет дополнительную металлическую защиту двигателя.

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В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс грн.

В ходе торгов компания "Віді Автострада" Виталия Джуринского имела конкурента только ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда Львовской области. Те предложили цену на 900 грн больше. Фирмы не торговались во время аукциона.

30 октября Конституционный суд Украины заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери 1-го этажа стоимостью 49 тыс. грн. Об этом сообщают в системе ProZorro.

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Дата
11
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