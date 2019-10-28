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понедельник, 28 октября 2019 13:16

Детали для суперкара протестуют в космосе

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Детали для суперкара протестуют в космосе
Lamborghini отправит детали суперкара на МКС Фото: ru.motor1.com

Lamborghini отправит на МКС детали машин, которые напечатала на 3D-принтере.

Пять образцов углепластика отправят на станцию ​​2 ноября. Над ними будут проводить опыты, сообщает Motor1.

Карбон будут тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.

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По возвращении на Землю материалы будут проверят на предмет химической и физической деградации.

Результаты позволят внедрить передовые материалы в автомобильную и другие индустрии, например, в медицину - для протезов и подкожных устройств.

Над широким применением углепластика компания Lamborghini работает совместно с Хьюстонским исследовательским институтом два года.

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