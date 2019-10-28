Детали для суперкара протестуют в космосе

Lamborghini отправит детали суперкара на МКС Фото: ru.motor1.com

Lamborghini отправит на МКС детали машин, которые напечатала на 3D-принтере.

Пять образцов углепластика отправят на станцию ​​2 ноября. Над ними будут проводить опыты, сообщает Motor1.

Карбон будут тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили беспилотник для Олимпиады-2020

По возвращении на Землю материалы будут проверят на предмет химической и физической деградации.

Результаты позволят внедрить передовые материалы в автомобильную и другие индустрии, например, в медицину - для протезов и подкожных устройств.

Над широким применением углепластика компания Lamborghini работает совместно с Хьюстонским исследовательским институтом два года.