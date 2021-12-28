Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину супермаркета

Суперкар Ferrari 512 TR въехал в витрину супермаркета / diariandorra.ad

В испанском городе Андорра-ла-Велья 22 декабря произошла необычная авария – суперкар Ferrari 512 TR влетел в витрину торгового центра.

За рулем был 82-летний испанец, отправившийся за подарками к Рождеству. Однако в какой-то момент мужчина не справился с управлением. Суперкар снес ограждение, выскочил на бордюр и врезался в стеклянную витрину. Об этом пишет издание Diari D`Andorra.

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Авария получилась зрелищной. Машина наполовину въехала в супермаркет – наруже осталась задняя часть. Кроме водителя, пострадали 59-летняя пассажирка и 44-летний работник магазина. Однако все отделались легкими травмами.

Причиной аварии стало превышение скорости и утрата водителем управления.

Ferrari 512 TR – редкая модель. Всего их выпустили чуть больше 2200 автомобилей.

В Словакии в ДТП погибли 42-летняя украинка и ее 20-летний пассажир. Еще один пассажир травмировался. Авария произошла в Собранецком районе 25 декабря.