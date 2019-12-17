Чому В Украине выросли продажи недорогих электрических фургонов

Украинцы стали чаще покупать электромобили для бизнеса. С января по декабрь купили 505 фургонов. Преимущественно все - Renault Kengo.

"В Украине одни самые низкие такрифы на электроэнергию, поэтому пользоваться электрическим фургоном выгоднее, чем дизельным. Себестоимость 100 километров пробега приблизительно 10 гривен, Техничное обслуживания надо делать раз в 30 тысяч километров и его стоимость небольшая - до 900 гривен, - говорить Александр Кравцов, эксперт и Основатель компании ElectroCars, что занимается развития инфраструктуры для электрических машин. - Проблема Renault Kengo в том, что эту модель не оснащуют скоростной зарядкой. Если бы эта функция была, то, думаю, их бы брали еще больше. "

В этом году продажи электромобилей продолжают расти. Всего их ввезли 6958. В лидерах японский Nissan Leaf, на втором месте - Tesla Model S, на третьем - Volkswagen e-Golf. Четвертое и пятое место заняли BMW i3 и Fiat-500 соответственно, сообщают в" Укравтопроме ".

"В Украине спрос на электромобили примерно на том же уровне, что и странах Евросоюза, - говорит эксперт. - По сравнению с предыдущим периодом, активность покупок снизилась, потому что исчез фактор, которые стимулировал это. Например, ранее люди спешили покупать электромобили, потому что боялись введения НДС и не хотели переплачивать эти 20 процентов ".

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Как и в предыдущие годы, в лидерах б/у електрмобили из США. Таких продали 95%.

"Пока иной модели наращивания рынка инновационным транспортом у нас нет. Электромобили дорогие, а покупательная способность украинцев - низкая. Люди готовы тратить на машину в пределах 10-15 тысяч долларов. За такие деньги можно приобрести новый бюджетный бензиновый автомобиль или подержанный электромобиль, - говорит Александр Кравцов. - В течение этого года выбор моделей электрокаров стал разнообразнее. Можно выбирать альтернативу Nissan Leaf в виде Е-Golf, Bolt или иных моделей. Кроме того, в десятку самых популярных у нас уже вошла "тройка" от Tesla ".

В ноябре этого года в Украине зарегистрировали 1535 автомобилей с электрическими двигателями: 759 чистых электромобилей и 776 гибридов и плагин-гибридов.