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четверг, 10 декабря 2020 17:15

"Честное КАСКО" или как получить скидку за умение ездить (PR)

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  Недавно на рынке появился продукт, который может дать скидку на страхование КАСКО исходя именно из вашего поведения на дороге
Недавно на рынке появился продукт, который может дать скидку на страхование КАСКО исходя именно из вашего поведения на дороге

Логика понятна, но даже самые отъявленные "КАСКО-диссиденты", стоя у своего поврежденного автомобиля, убеждаются в целесообразности и выгодности оформления страхового полиса.

Для начала несколько очевидных, но, к сожалению, не всем известных фактов о КАСКО. Это страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона, которое не включает покрытие ответственности перед третьими лицами (здесь как раз в работу вступает ОСАГО).

В подавляющем большинстве случаев украинские компании предлагают своим клиентам такие виды страхования КАСКО:

• Полное. Как следует из названия – этот вид покрывает почти все возможные страховые случаи и компенсирует владельцу стоимость ремонта или цену авто за вычетом франшизы.
• Неполное. Здесь автолюбитель волен самостоятельно выбирать опции страхования исходя из своих предпочтений.
• От угона. Найти страхование только от него довольно сложно, поэтому часто приходится выбирать полис с дополнительными опциями.
• Программа расширенного прямого урегулирования. Этот вид покрывает только те повреждения, которые машина получила в результате аварии, и где клиент оказался не виноват. Хорошо работает в случае, если виновник аварии не оформил ОСАГО или оно не полностью покрывает ущерб.

Разобраться в деталях трудно. Еще труднее – понять структуру ценообразования. Почему та или иная опция стоит именно столько, сколько заявляет страховая компания?

КАСКО – продукт дорогостоящий. На его цену влияет множество факторов – от возраста автомобиля и стажа водителя, до характеристик двигателя и города эксплуатации. И самое неприятное (что также влияет на стоимость полиса), чаще всего, он оформляется на срок от года, вне зависимости от того, пользуетесь вы автомобилем или же он стоит во дворе вашего дома.

А вот что на цену КАСКО не влияет, так это то, насколько профессионален автолюбитель, как он справляется с внештатными ситуациями на дороге и безопасен ли его стиль вождения. Традиционные страховые продукты не способны оценить эти показатели – у них попросту нет таких технологических возможностей. А потому в своих расчетах они опираются на то, что можно легко отследить.

Но недавно на рынке появился продукт, который может дать вам большую скидку на страхование КАСКО исходя именно из вашего поведения на дороге – kasko2go от компании UNIVERSALNA.

Как рассчитывается скидка? Все просто. На ваш мобильный телефон надо установить специальное приложение UNIVERSALNA by kasko2go (доступно в Apple Store и в Play Market). После регистрации начинается самое интересное. С помощью искусственного интеллекта приложение оценивает ваши водительские навыки, поведение на дороге, соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима, реакцию на нестандартные ситуации и многое другое. На базе этого анализа и формируется стоимость страховки.

Во время тестового периода страховку можно не покупать. Вы самостоятельно можете увидеть, как от вашего персонального стиля вождения и поведения на дороге зависит цена страхования авто. В итоге она может уменьшиться вплоть до 50%.

Но и это еще не все, на чем можно сэкономить с kasko2go. Оплачивать полис можно помесячно, при этом подключая или отключая определенные опции, менять франшизу исходя из ваших текущих потребностей. Например, если вы не ездите зимой – оставляйте только опцию страхования во время стоянки, а остальное ставьте на паузу. Никаких штрафных санкций со стороны UNIVERSALNA за это не последует.

  Недавно на рынке появился продукт, который может дать скидку на страхование КАСКО исходя именно из вашего поведения на дороге
Недавно на рынке появился продукт, который может дать скидку на страхование КАСКО исходя именно из вашего поведения на дороге

При всех плюсах страхования kasko2go главной его фишкой остается расчет стоимости полиса исходя из навыков водителя. Но это не все преимущества продукта. Во-первых, вам не нужно устанавливать никаких дополнительных девайсов в автомобиль, которые нарушают конструктивные особенности машины. Это особенно важно для обладателей новых авто – импортеры и производители не приветствуют таких вмешательств и могут даже лишить из-за этого своей гарантии. Во-вторых, процедура оформления полиса происходит удаленно, без необходимости ожидать специалиста для осмотра авто и ехать в страховую для подписания документов. Все это можно сделать в самом приложении.

UNIVERSALNA by kasko2go не использует никаких дополнительных гаджетов кроме вашего мобильного телефона. Эта технология отлично зарекомендовала себя в Европе, где подобным приложением уже успешно пользуется более 100 тыс. водителей.

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Дата
10
декабря

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