Через несколько лет у тесловского чудо-пикапа появятся 4 конкурента

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 576
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7506
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1332
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 882
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5742
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2358
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
10
10
29
8
30
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Презентовали первый электромобиль Lexus
Презентовали первый электромобиль Lexus
Состоялась презентация вездеходов Kia
Состоялась презентация вездеходов Kia
Hyundai представил гибридный кроссовер
Hyundai представил гибридный кроссовер
Volkswagen представил новый сверхмощный вездеход
Volkswagen представил новый сверхмощный вездеход
Видео
Все видео
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5742
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2358
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 585
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 15:38

Через несколько лет у тесловского чудо-пикапа появятся 4 конкурента
5

  Комментировать

У Tesla Cybertruck будут несколько очень перспективных конкурентов до 2021 года.

В пятницу Илон Маск анонсировал бронированный электропикап Tesla Cybertruck. Смелый дизайн вызвал бурю насмешливых комментариев в адрес дизайнеров, что сделали модель. Маск на комментарии говорит, что ему "плевать на критику", ведь электропикап разрабатывать гениальному изобретателю было самым интересным, пишет Сегодня.

На разработку Tesla Cybertruck Маска вдохновил фильм "Бегущий по лезвию" 1982 года. Этот грубый электрокар способен перевезти 2,5 тонны полезной нагрузки на расстояние до 400 км. Силовая установка способна разогнать електропикап до 100 км/ч за 6,5 сек, словно легкий спортивный седан.

Несмотря на инновационность, у Tesla Cybertruck есть конкуренты на электрической тяге.

1. Мичиганский стартап Bollinger Motor представил свой электрический пикап в сентябре. Он обладает такой же мощностью, что и Cybertruck, но грузоподъемность - 3,5 тонны. Дальность действия составляет 320 км. Гораздо меньше, чем у аналога от Tesla. Однако Bollinger Motor говорит, что их пикап способен "взять сотню" всего за 4,5 с. Это превосходит показатели Cybertruck. Главный недостаток - цена. На старте этот електропикап обойдется покупателям в $125 тыс. Это в три раза дороже, чем детище Илона Маска.

Автор: segodnya.ua
  4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
Автор: segodnya.ua
  4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

2. Електропикап Rivian RT1 разрабатывают при поддержке Amazon. Этот електропикап, так же, как и Cybertruck, будет выпущен в трех моделях с разной дальностью автономного хода: 370 км, 480 км и 640 км. Пикап является самым быстрым в мире - разгоняется до 100 км/ч за 3 с, словно спорткар. Таких показателей удалось достичь благодаря 4 электромоторам, встроенным в каждое колесо. Мощности достаточно, чтобы буксировать груз весом 5 т. Rivian RT1 появится в продаже в конца 2020 года по стартовой цене $69 тыс.

Автор: segodnya.ua
  4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
Автор: segodnya.ua
  4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

3. Пикап Ford F-150 является самым продаваемым пикапом в США. Поэтому автогигант тоже поддался на современную моду и анонсировал свой електропикап F-150 - да, все в том же кузове, но вместо ДВС стоят электродвигатель и батарея. Гибридная версия пикапа появится в следующем году, а вот полностью электрическую Ford планирует выпустить годом позже. Возможности электрической модели F-150 не разглашаются. Но видео того, как его силовая установка позволяет електропикапу буксировать сцепления с 10 железнодорожных вагонов, впечатляет.

Автор: segodnya.ua
  4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет
4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

4. Генеральный директор GM Мэри Барра объявила, что автопроизводитель выпустит свой первый электрический пикап осенью 2021 года. Новинку будут собирать на мощностях автосборочного завода GM Detroit/Hamtramck. Технических подробностей о будущем електропикапе нет. Не раскрывают даже его название.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Через несколько лет у тесловского чудо-пикапа появятся 4 конкурента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 46675
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 29674
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 21789
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 13239
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10908
Авто
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
10
 Просмотров: 2628
Презентовали первый электромобиль Lexus
Презентовали первый электромобиль Lexus
10
 Просмотров: 621
Автомобиль на прочность проверяли с помощью кувалды
Автомобиль на прочность проверяли с помощью кувалды Просмотров: 405
Состоялась презентация вездеходов Kia
Состоялась презентация вездеходов Kia
29
 Просмотров: 540
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
1
Сила ботанічна
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1
Порошенко выступит на форуме по безопасности в Канаде
Голосов: 13638
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua