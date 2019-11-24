Через несколько лет у тесловского чудо-пикапа появятся 4 конкурента

У Tesla Cybertruck будут несколько очень перспективных конкурентов до 2021 года.

В пятницу Илон Маск анонсировал бронированный электропикап Tesla Cybertruck. Смелый дизайн вызвал бурю насмешливых комментариев в адрес дизайнеров, что сделали модель. Маск на комментарии говорит, что ему "плевать на критику", ведь электропикап разрабатывать гениальному изобретателю было самым интересным, пишет Сегодня.

На разработку Tesla Cybertruck Маска вдохновил фильм "Бегущий по лезвию" 1982 года. Этот грубый электрокар способен перевезти 2,5 тонны полезной нагрузки на расстояние до 400 км. Силовая установка способна разогнать електропикап до 100 км/ч за 6,5 сек, словно легкий спортивный седан.

Несмотря на инновационность, у Tesla Cybertruck есть конкуренты на электрической тяге.

1. Мичиганский стартап Bollinger Motor представил свой электрический пикап в сентябре. Он обладает такой же мощностью, что и Cybertruck, но грузоподъемность - 3,5 тонны. Дальность действия составляет 320 км. Гораздо меньше, чем у аналога от Tesla. Однако Bollinger Motor говорит, что их пикап способен "взять сотню" всего за 4,5 с. Это превосходит показатели Cybertruck. Главный недостаток - цена. На старте этот електропикап обойдется покупателям в $125 тыс. Это в три раза дороже, чем детище Илона Маска.

Автор: segodnya.ua 4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

Автор: segodnya.ua 4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

2. Електропикап Rivian RT1 разрабатывают при поддержке Amazon. Этот електропикап, так же, как и Cybertruck, будет выпущен в трех моделях с разной дальностью автономного хода: 370 км, 480 км и 640 км. Пикап является самым быстрым в мире - разгоняется до 100 км/ч за 3 с, словно спорткар. Таких показателей удалось достичь благодаря 4 электромоторам, встроенным в каждое колесо. Мощности достаточно, чтобы буксировать груз весом 5 т. Rivian RT1 появится в продаже в конца 2020 года по стартовой цене $69 тыс.

Автор: segodnya.ua 4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

Автор: segodnya.ua 4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

3. Пикап Ford F-150 является самым продаваемым пикапом в США. Поэтому автогигант тоже поддался на современную моду и анонсировал свой електропикап F-150 - да, все в том же кузове, но вместо ДВС стоят электродвигатель и батарея. Гибридная версия пикапа появится в следующем году, а вот полностью электрическую Ford планирует выпустить годом позже. Возможности электрической модели F-150 не разглашаются. Но видео того, как его силовая установка позволяет електропикапу буксировать сцепления с 10 железнодорожных вагонов, впечатляет.

Автор: segodnya.ua 4 главных конкурента Cybertruck должны появиться в течение следующих нескольких лет

4. Генеральный директор GM Мэри Барра объявила, что автопроизводитель выпустит свой первый электрический пикап осенью 2021 года. Новинку будут собирать на мощностях автосборочного завода GM Detroit/Hamtramck. Технических подробностей о будущем електропикапе нет. Не раскрывают даже его название.