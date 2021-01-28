Чем особый первый электромобиль от Huawei

Авто не отличается по своим габаритам от обычной версии Seres SF5. Фото: driveseres.com

Компания Huawei представила свой первый электромобиль Seres SF5 Free Expedition Edition.

Это первый в мире кроссовер, работающий на платформе Huawei DriveONE, сообщает Ithome.

Платформа включает в себя блок управления двигателями, собственно сами двигатели, редуктор, преобразователь постоянного тока, бортовое зарядное устройство и блок управления тяговой батареей.

Авто не отличается по своим габаритам от обычной версии Seres SF5, которая работает на бензине. Колесная база модели 2875 мм, длина, ширина и высота составляют 4700, 1930 и 1625 мм.

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Автомобиль приводят в движение сразу два двигателя общей мощностью 350 км/с. Отмечается, что запас хода, который измеряется в соответствии со стандартами NEDC, превышает 1000 км.

12 января начали испытания первого электромобиля Vision-S от японской компании Sony. Его впервые представили год назад на выставке CES.