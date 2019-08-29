BYD увеличил прибыль на 204%, электрокары все популярнее

Доход автопроизводителя BYD вырос на 15%, электрокары в тренде. Фото: yahoo.com

За первую половину 2019-го года китайский автопроизводитель BYD увеличил прибыль на 204%. Этому поспособствовал рост спроса на электрокары и гибриды в стране.

BYD получила чистую прибыль в размере $205 млн по сравнению с $68 млн в прошлом году.

С января по июнь китайский автопроизводитель продал в стране 145,6 тыс. электрических транспортных средств. Бензиновых моделей реализовали только 82,4 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В военно-морском комплексе ездят беспилотники

Чистый доход BYD вырос на 15%. Представители компании сообщили, что организация планирует увеличивать количество моделей с электрическим приводом.

Общие продажи экокаров в Китае выросли на 50% за полгода 2019-го. Только в июле продажи упали на 4,7%, что стало первым обвалом за два года. Это произошло из-за сокращения Китаем субсидий на электрокары с июля 2019-го. Об этом сообщили на tsn.ua.

Tesla запустила производство электрокаров в Китае