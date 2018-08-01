Бульдозер раздавил десятки элитных автомобилей

На Филиппинах бульдозер раздавил 68 нелегально импортированых автомобилей.

Транспортные средства уничтожили по распоряжению президента страны Родриго Дутерте. Так глава государства борется с коррупцией, пишет Автоцентр.

Автор: tsn.ua

"Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины - прекрасное место для инвестиций и развития бизнеса", - заявил Дутерте.

Общая стоимость раздавленных автомобилей - почти $6 млн. Среди уничтоженных машин - Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а также мотоциклы Harley Davidson.

Ранее по приказу филиппинского главы государства раздавили 20 автомобилей. Среди раздавленных автомобилей были Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Chevrolet Corvette C3 Stingray. Общая стоимость раздавленных авто - $ 1,2 млн. Цена некоторых авто превышала $ 100 тыс.