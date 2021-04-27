  Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1467
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 648
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 396
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1179
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2673
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2610
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5139
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
6
5
8
6
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Под капотом более 550 &quot;лошадей&quot;: Huawei представила кроссовер-гибрид
Под капотом более 550 "лошадей": Huawei представила кроссовер-гибрид
Видео
Все видео
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche
Раритетную пожарную машину оборудовали двигателем от Porsche
Презентовали электрическую пожарную машину
Презентовали электрическую пожарную машину
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 396
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 702
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 891
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 09:33

Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля

  Комментировать

Ученые Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля презентовали макет электромобиля. На нем установлен электродвигатель и солнечные батареи.

Кузов электрокара сделали из пластика. Его максимальная скорость составляет около 70 км/ч. На одном заряде аккумуляторов электромобиль может проехать до 150 км, сообщает AMPERCAR.

Автор: AMPERCAR
  Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля
Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля

Разработчики электрокара намерены усовершенствовать его и ищут спонсоров, чтобы запустить серийное производство новинки. Стоимость такого авто не превысит отметку в $12 тыс., примерно 333 тыс. грн.

Разработка этого электромобиля обошлась примерно в 600 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022

На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль. Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Создали лагерь для уничтожения людей

Магеллана убили отравленной стрелой

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17352
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 14067
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 10998
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7542
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 4932
Авто
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
5
 Просмотров: 576
Ввели первые автомобильные номера в мире
Ввели первые автомобильные номера в мире
 Просмотров: 468
Компания Honda откажется от автомобилей с бензиновыми двигателями
Компания Honda откажется от автомобилей с бензиновыми двигателями Просмотров: 522
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
 Просмотров: 306
Lexus, Range Rover, BMW: на каких авто ездят прокуроры
Lexus, Range Rover, BMW: на каких авто ездят прокуроры Просмотров: 549
Больше всего комментируют
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
2
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 16012
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть