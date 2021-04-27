Ученые Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля презентовали макет электромобиля. На нем установлен электродвигатель и солнечные батареи.

Кузов электрокара сделали из пластика. Его максимальная скорость составляет около 70 км/ч. На одном заряде аккумуляторов электромобиль может проехать до 150 км, сообщает AMPERCAR.

Автор: AMPERCAR Будет стоить 333 тыс. грн: в Украине презентовали макет электромобиля

Разработчики электрокара намерены усовершенствовать его и ищут спонсоров, чтобы запустить серийное производство новинки. Стоимость такого авто не превысит отметку в $12 тыс., примерно 333 тыс. грн.

Разработка этого электромобиля обошлась примерно в 600 тыс. грн.

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На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль. Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье.