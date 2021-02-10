Большинство украинских водителей не подготовлены к безопасному управлению - автоюрист фото: vsim.ua

Ежегодно в Украине увеличивается количество ДТП. Только 2020 года на украинских дорогах произошло более 168 тыс. ДТП, из которых около 26 тыс. с пострадавшими. За этот же период погибли 3541 человек, в том числе 168 детей, 1198 пешеходов и 235 велосипедистов.

Основными причинами ДТП с погибшими и травмированными остается превышение скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, пешеходных переходов и несоблюдение дистанции. По сравнению с 2019 годом, общее количество ДТП выросло почти на 8 тыс. 2019-го их количество составляло 160 тыс.

"Многие водители не знают правил. В директиве Европейского Союза указаны ключевые моменты подготовки водителей. Институт экзаменаторов, который там прописан, отличается от того, что есть. Экзаменаторы, которые принимают экзамены в Украине, - это сотрудники сервисных центров. В Европе - это ФЛП, то есть независимые люди. Они не являются работниками министерств и ведомств. Это сделали для того, чтобы невозможно было влиять на результат экзаменов. В директиве прописано, что государство гарантирует независимость. Это важный момент", - рассказывает Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

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Эксперт отметил, что в Украине пока что нет института независимых экзаменаторов, которые принимают экзамен не менее 45 мин.

"При этом экзаменатор сам выбирает маршрут, который невозможно отследить заранее. Именно в этот момент он проверяет теорию и практику будущих водителей. Все, кто учился в любой европейской стране, говорят, что там сдавать экзамены гораздо сложнее, чем в Украине. В результате лица, получающие удостоверения в Украине, - это люди, которые не знают правил дорожного движения и не имеют знания безопасного управления", - добавляет автоюрист.

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях будут отмечать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.