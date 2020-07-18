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суббота, 18 июля 2020 12:22

Больше населения Уманя, Ирпеня и Миргорода - сколько украинцев погибло в ДТП

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Больше населения Уманя, Ирпеня и Миргорода - сколько украинцев погибло в ДТП
За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. 95 человек. Фото: Нацполиция

Ежедневно в автомобильных авариях погибают и калечатся украинцы. Главные причины в течение многих лет неизменны - превышение скорости и вождение транспорта в нетрезвом состоянии.

За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. 95 человек. Число пострадавших в течение этого времени - 1 млн 264 тыс. людей. Такие цифры назвал вчера заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Такая цифра есть большей суммарной численности населения города Умань Черкасской области (83 тыс. человек), Ирпеня Киевской области (43 тыс. человек), Миргорода Полтавской области (39,8 тыс. человек).

Он уточнил, что в прошлом году зафиксировали 116 тыс. фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии, из них 16 тыс. протоколов патрульной полиции закрыли суды и пьяные водители избежали наказания.

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1 июля вождение в нетрезвом состоянии в Украине включили в перечень уголовных проступков. Но уже 2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 720-IX, призван отнести вождение в нетрезвом состоянии в сферу административной ответственности.

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